Razuzdana nekdanja pop princesa navdih za zadnji posnetek našla v striptizu (VIDEO)

Pevka in nekdanja pop princesa Britney Spears je na svojem Instagram profilu z oboževalci delila nekoliko nenavaden posnetek, za katerega je, kot kaže, navdih našla v striptizu.

41-letna Britney je v spodnjem perilu z leopardjim vzorcem pokazala svoje plesne sposobnosti ob drogu, v videu pa je precej podivjala, ko je zaplesala na vulgarno besedilo pesmi Closer skupine Nine Inch Nails. Gre za pesem, ki jo je napisal Trent Reznor in jo najdemo na albumu The Downward Spiral iz leta 1994, nekoč pa je bila opisana kot meditacija o sovraštvu do samega sebe in obsedenosti. Tako med ostalim v njej lahko slišimo verz »Želim te pojesti kot žival.«

Posnetek je v prvih dveh urah po objavi dobil več kot 250.000 všečkov.