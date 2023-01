Britney povsem ponorela

Da z Britney Spears ni vse, kot bi moralo biti, se govori že nekaj časa. Oboževalci še dobro pomnijo dan izpred več kot desetletja, ko si je pevka meni nič, tebi nič vsem na očeh obrila glavo. Sledila so leta nenavadnih, na trenutke skrb vzbujajočih objav na družabnih omrežjih, te dni pa je 41-letnica spet poskrbela za škandal, ko je sredi restavracije povsem izgubila živce.

S precej mlajšim Samom Asgharijem, ki je lani postal njen tretji mož, in telesnim stražarjem je obiskala restavracijo v Los Angelesu. Ko so jo drugi spoznali, je kajpak sledilo množično snemanje in fotografiranje z mobilniki. Sprva se je pevka pred radovedneži še poskusila skriti za jedilni list, a je postajala vedno bolj razdražena, dokler ni ponorela, začela vpiti in govoriti nesmisle. Pomiriti je ni mogel niti njen 28-letni mož, ki je osramočen oddirjal iz restavracije, za njim pa sta odšla še Britney in stražar, ta se je pozneje vrnil in poravnal račun.

Zvezdnici, ki je na glasbeno sceno vstopila pri rosnih 15 letih, so predlani diagnosticirali bipolarno duševno motnjo, ki povzroča močna nihanja v razpoloženju, od ekstremnega veselja in vzhičenosti do hude depresije, bolniki pa imajo običajno težave s spanjem, presojo, se nenavadno vedejo in na trenutke niso sposobni trezno razmišljati.