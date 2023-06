Britney Spears odvisna od metamfetamina? Strah nas je, da bo umrla

Upi, da bo Britney Spears s koncem očetovega sodno predpisanega skrbništva začela pisati novo, dobro poglavje svojega življenja, so se razblinili. Namesto da bi v preteklem letu in pol, odkar ji je novembra 2021 uspelo razkleniti očetove okove, zacvetela in zažarela od sreče, s svojim skoraj maničnim in nič kaj uravnovešenim vedenjem neti skrbi. Svoje profile na družbenih omrežjih namreč polni z najmanj napol golimi, še raje pa tudi povsem golimi selfieji, zaradi katerih zardevata njena sinova. Na naslovnicah se je znašla zaradi besnečih izpadov sredi restavracije. Že februarja pa je zašušljalo, da je njena družina načrtovala zasebno intervencijo v želji, da bi jo prepričali, naj sprejme strokovno pomoč.

Kevina Federlina skrbi, da je Britney odvisna od metamfetamina. FOTO: Steve Marcus, Reuters

Samoiniciativno naj bi namreč nehala jemati zdravila, ki ji pomagajo na vajetih držati razpoloženje; to sicer pri pevki, ki naj bi trpela za bipolarno motnjo, grozovito niha. Kot bombončke naj bi goltala tudi tablete za dvigovanje energije. No, tako se je vsaj govorilo, a resnica naj bi bila še bistveno bolj grozna. »Strah me je, da je odvisna od metamfetamina,« je dejal njen bivši Kevin Federline, ki je upal, da bo ta njena nevarna skrivnost prišla v javnost in jo morda streznila, da se neha igračkati z lastnim življenjem. »Groza me je. Britney je vendar mama mojih sinov!«

Britneyjina z omamo prepojena preteklost ni skrivnost. Med zaslišanjem za skrbništvo nad danes 17-letnim Prestonom in leto mlajšim Jaydnom, ki ga je na koncu dobil Kevin, jo je sodnik namreč opisal kot »pogosto in redno uporabnico alkohola in tablet na recept«. Ta omama naj bi bila zanjo že tako nujna, da naj bi jo Kevin, ko sta bila fanta še dojenčka, celo nenehno opominjal, naj se zlorabe teh omam med dojenjem vzdrži. Z glavo večino časa v zadeti meglici pa da ji tako ali tako ni šlo zaupati sinov. Tako naj bi, denimo, pozabila na mleko zanju, ko je na novorojenčka pazila njena mama Lynne, ki je tedaj panično poklicala Kevina. Britney je v odgovor mamo vrgla iz hiše, Kevina polila s pijačo in besno odvihrala. Leta pozneje naj bi bila pevkina sinova priča temu, kako so ji droge dostavili kar na dom. To je le prvi izmed travmatičnih spominov, ki so se Prestonu in Jaydnu za vselej zarezali v spomin.

Nista je videla že leto

Preston in Jayden, ki po lastni želji že več kot eno leto nista videla mame, sta bila z dvanajstimi in enajstimi leti v zgodnjem najstništvu, ko ju je Britney sredi noči zbudila. Čeprav nista bila več dojenčka ali malčka, ju je želela okopati in namazati z mlekom za telo. Neke še posebno strašne noči, ko sta spala pri njej, pa sta se zbudila s pogledom na mamo med vrati njune sobe. Z mesarskim nožem v rokah.

Preston in Jayden sta bila priči, kako so mami droge dostavili kar na dom. FOTO: Osebni arhiv

»Tam je nepremično stala, v rokah pa velik nož,« se je Jayden v šoku zaupal očetu. Do teh in podobnih zgodb se je dokopala novinarka Daphne Barak, ki se je sicer podpisala tudi pod neavtorizirano biografijo o pokojni Amy Winehouse ter je zadnje leto preživela med spremljanjem Britneyjine družine za televizijsko oddajo. »Ogromno časa sem preživela s člani Britneyjine kot prej tudi Amyjine družine. In med njunima zgodbama vidim ogromno vzporednic,« pravi Daphne in dodaja, da pevkine bližnje skrbi, da zna končati podobno kot Winehousova, ki jo je predoziranje z alkoholom pri le 27 letih spravilo v prezgodnji grob. »Vsakokrat, ko zazvoni telefon, me je strah, da bom dobil uničujočo novico. Ne želim doživeti trenutka, ko se bosta moja fanta zjutraj zbudila in jima bom moral povedati, da zaradi prevelikega odmerka nimata več mame,« je dejal Federline. Le da se ta boji, da bi Britney znal čez rob potisniti metamfetamin.

Na poroko s Samom Asgharijem ni povabila svoje družine. FOTO: Osebni arhiv

Strah nas je, da bo umrla.

Britneyjina domnevna zloraba drog naj bi bila skrivnost, ki se je dobro zaveda njena družina. Prav zaradi tega naj bi 7. februarja že poskušali sklicati intervencijo, ki bi jo vodil strokovnjak za odvisnost Matt Brown. A je vse žal splavalo po vodi. »To je bila naša zadnja možnost, da jo poskušamo rešiti. Bojim se, da še ena intervencija ne bo mogoča,« je Daphne zaupal eden pevkinih družinskih članov. Deloma, ker se ji zna zloraba dokončno sneti s povodca in bo že prepozno. Deloma pa tudi, ker Britney zavrača vsakršno pomoč družine. Mnogi ji namreč želijo pomagati, a je z njimi po koncu skrbništva pretrgala vse stike.