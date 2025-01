Lepa hči ene najslavnejših manekenk je znova samska

Po nekaj več kot treh letih zveze med 22-letno manekenko Kaio Gerber in 11 let starejšim igralcem Austinom Butlerjem se je ljubezen izpela in nekdanja zaljubljenca sta že pred koncem lanskega leta odšla vsak po svoji poti, je za TMZ potrdil vir blizu nekdanjemu paru.

Namigovanja o težavah v zvezi so se začela potem, ko se že dlje nista skupaj pojavila v javnosti in ko se Austin izbranki ni pridružil na družinskem oddihu v Mehiki z njenimi starši Cindy Crawford, Randejem Gerberjem in bratom Presleyjem ter njegovim dekletom Isabello Jones.

Zadev za medije nista komentirala, so pa njuni prijatelji potrdili, da sta se razšla v dobrih odnosih in da ni bilo nobenih prepirov.

Kaia in Austin sta se spoznala decembra 2021. On se je začel pojavljati na njenih modnih revijah, tisto leto sta skupaj preživela novoletne praznike in nato valentinovo.

Veliko pozornosti sta pritegnila na zabavi pred podelitvijo oskarjev, ki jo je organiziral W Magazine, a na rdeči preprogi sta se prvič uradno pojavila leta 2022 na prireditvi Met Gala v New Yorku.

Podrobnosti iz zasebnosti sta poskušala ohraniti zase, odgovorom na novinarska vprašanja o njuni zvezi sta se večinoma izogibala.

Kaia je februarja lani pojasnila, zakaj je tako zadržana, ko gre za njuno ljubezen: »Iskreno, tako malo stvari v mojem življenju je zasebnih, da je to ena izmed tistih, ki jih želim obdržati zase,« je takrat priznala.

Tudi Austin je bil glede ljubezni vedno molčeč in je leta 2022 za GQ povedal: »Mislim, da ni ničesar, kar bi želel razkrivati o tem. Ampak hvala, da ste mi dali priložnost.«

Vir blizu paru je za Daily Mail razkril, da so Kaini starši pred razhodom govorili z Austinom glede njegovih namer z njuno hčerko, vprašala sta ga, kako resno je in ali jo namerava zaprositi, vendar ni znano, ali je ta zadeva povezana s koncem razmerja.

Pred Austinom je Kaia nekaj več kot leto dni hodila z igralcem iz serije Euforija Jacobom Elordijem, še prej je imela kratko zvezo s komikom Petom Davidsonom.

Austin je bil devet let v zvezi z igralko Vanesso Hudgens, nato nekaj mesecev s kolegico Olivio DeJonge in imel kratko romanco z Lily-Rose Depp, piše Gloria.hr.