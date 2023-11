Hči Cindy Crawford o s svoji mami: spravlja me v sramoto

Tako kot njena slavna mama Cindy Crawford tudi Kaia Gerber snuje uspešno kariero kot model.

V ta svet je stopila stara komaj 16 let in za njo so že mnoge modne revije za številne najslavnejše modne hiše, kot so Versace, Chanel in Valentino ter je ambasadorka večjih blagovnih znamk.

Leta 2018 je bila na podelitvi nagrad British Fashion Awards proglašena za model leta.

Do 22. leta je dosegla veliko več kot njene kolegice v modnem svetu, za kar je nedvomno zaslužno tudi dejstvo, da je hči slavnih staršev Randeja Gerberja in Cindy Crawford.

Čeprav se z očetom, poslovnežem in bivšim manekenom v javnosti pojavlja redko, jo mama redno spremlja na dogodkih in zdi se, da imata odličen odnos.

Kakšen je ta v resnici, je Kaia pred nedavnim razkrila za revijo People:

»Zgradili sva tesen odnos in prijateljstvo, zadnjih nekaj let se res zabavava,« je izjavila Kaia ter dodala, da obe radi bereta in gledata gledališčne predstave. Je pa hči priznala, da jo mama, tako kot vsaka, kdaj spravlja v sramoto.

»Ona je cool, a uživa v tem, da me spravlja v sramoto. Po eni strani mi je to všeč, saj me tako drži z nogama na tleh,« je v smehu dodala Kaia.

Mama in hči pogosto tudi sodelujeta na projektih. Tako sta leta 2020 med drugim skupaj posneli reklamno kampanjo za ure Omega.

Cindy je dolgoletna ambasadorka znamke in z njo sodeluje že več kot 20 let, družinski tradiciji se je očitno pridružila tudi hči.

»Kadar delam z njo, nimam občutka, da delam s svojim otrokom. Tako je, kot bi snemala z drugim modelom, počutim se, kot bi delala s profesionalcem,« je njuno sodelovanje komentirala Cindy.

Kot mama želi hči kariero razširiti na igro, med drugim je posnela najstniško satirično komedijo Bottoms, v igralski svet jo vleče tudi ljubezen.

Od leta 2021 je v razmerju z igralcem Austinom Butlerjem, najbolj znanem po vlogi Elvisa Presleyja v biografskem filmu Elvis.