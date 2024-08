Obeta se nam ogromno zanimivih novih projektov z največjimi hollywoodskimi imeni

Po lanski stavki filmarjev, ko so snemanja za nekaj časa skorajda zamrla, se nam v prihodnjem letu obeta ogromno zanimivih novih projektov z največjimi hollywoodskimi imeni, pa tudi nekaj izjemno zanimivih sodelovanj. Gwyneth Paltrow bo tako združila moči s Timothéejem Chalametom v filmu Marty Supreme pod režijsko taktirko Josha Safdieja. O njunih vlogah in sami zgodbi filma je sicer zaenkrat uradno znanega le malo, je pa studio A24 julija objavil fotografijo žogice za namizni tenis z napisom Marty Supreme, kar bi lahko pomenilo, da zgodba filma temelji na življenju ameriškega profesionalnega igralca namiznega tenisa Martyja Reismana (1930–2012).

Moči bosta pred kamero združila tudi akcijski zvezdnik Tom Cruise in nemška igralka Sandra Hüller, ki je nase opozorila z izjemno vlogo v večkrat nagrajenem filmu Anatomija padca. S Cruisom bo zaigrala v filmu mehiškega režiserja Alejandra Gonzaleza Inarrituja. Naslov še ni znan, v središču zgodbe pa bo boj z vplivnežem, ki skoraj uniči svet. Pri projektu sodelujejo še velika imena, kot so John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons in Sophie Wilde, še vedno pa potekajo pogovori z oskarjevcem Rizom Ahmedom.

Nov projekt za Emilio Clarke

Novega projekta se loteva tudi zvezdnica Igre prestolov Emilia Clarke. V vohunski seriji Ponies, ki se dogaja v Moskvi med hladno vojno, bo upodobila tajnico na ameriškem veleposlaništvu, ki po smrti moža skupaj s kolegico, ki je prav tako postala vdova, poskuša razrešiti skrivnostni smrti. Pod serijo se bosta podpisala Susanna Fogel in David Iserson, ki pripravljata scenarij zanjo, Foglova bo serijo tudi režirala, Clarkova pa bo izvršna producentka.

V igralske vode se bosta spet podala tudi portoriški pop zvezdnik Bad Bunny, ki bo pred kamero stal skupaj z Austinom Butlerjem, ki je pred dvema letoma navduševal kot kralj rock'n'rolla v filmu Elvis, in Zoe Kravitz. Za filmom, ki bo posnet po knjižni predlogi ameriškega avtorja Charlieja Hustona, stoji studio Sony Pictures, zgodba pa pripoveduje o nekdanjem igralcu bejzbola, igral ga bo Butler, ki se nevede vplete v newyorško podzemlje 90. let minulega stoletja in se mora boriti za preživetje. O liku Bad Bunnyja oziroma Benita Antonia Martineza Ocasia sicer ni znanega še nič.