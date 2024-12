Razkritje: P. Diddy prodaja posnetke s svojih zabav, znane osebnosti zanje plačujejo visoke zneske

Daniel Baldwin, igralec in brat Aleca Baldwina, je nedavno gostoval v podkastu PBD, kjer je razkril, da poskuša mnogo znanih osebnosti priti do posnetkov s kontroverznih zabav P. Diddyja. Strah jih je, da bi prišli v javnost in ogrozili njihov ugled.

Te informacije, trdi, je dobil od svojih bližnjih prijateljev odvetnikov:

»P. Diddy ima posnetke z zabav. Cene zanje se dvigajo. Če nekdo ne želi, da bi podrobnosti o njegovi stranki prišle v javnost, mora zanje plačati visoko ceno,« je pojasnil Baldwin.

»Videoposnetke prodaja posameznikom, ki nočejo, da bi njihova imena prišla v javnost, in poskušajo zaščititi svoj ugled,« je dodal.

P. Diddy je trenutno v priporu, obtožen je izsiljevanja, trgovine z ljudmi v namen spolne zlorabe in kriminalnih dejanj, povezanih s prostitucijo, njegove slavne bele zabave, kjer naj bi se dogajale tudi zlorabe, pa so obiskovale številne svetovne zvezde.

Sojenje, ki ga čaka, bo maja naslednje leto, povzema Daily Mail Online.