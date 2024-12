Odziv Jay-Z-ja na obtožbene o posilstvu 13-letnice: z ženo se bova morala pogovoriti z otroki

Eden najmočnejših posameznikov v glasbeni industriji, ameriški raper Jay-Z se sooča s težkimi obtožbami. Proti njemu je bila vložena tožba zaradi posilstva 13-letnice, ki se je domnevno zgodilo v družbi Seana Diddy Combsa.

P. Diddy FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Tožnica, ki se v pravnih dokumentih identificira kot Jane Doe trdi, da se je napad nanjo zgodil leta 7. septembra 2000 po podelitvi glasbenih nagrad MTV.

Glasbenik se je na obtožbe odzval in sporočil, da se mu trenutno zdi najpomembnejše, da se on in njegova žena Beyonce, s katero sta v zakonu od leta 2008, usedeta, se pogovorita s svojimi tremi otroki in jima pojasnita, kaj se v resnici dogaja.

Na okrožnem sodišču v New Yorku vložena tožba je bila sprva in uperjena proti Combsu, sedaj je bila vložena ponovno in se nanaša na raperja, katerega pravo ime je Shawn Carter in ki vse navedbe v njej zavrača:

»Edina bolečina, ki jo čutim, je tista zaradi moje družine. Z ženo se bova usedla s svojimi otroki, od katerih je eden v letih, ko bi ga lahko prijatelji spraševali, kaj je v ozadju zgodbe in kaj se dogaja, saj bi do njih lahko prišle objave v medijih,« je povedal in pri tem mislil starejšo hčer 12-letno Blue Ivy.

Jay-Z je ob tem napadel tudi odvetnika, ki zastopa tožnico:

»Moj odvetnik je od "odvetnika", po imenu Tony Buzbee prejel poskus izsiljevanja, ki so ga poimenovali pismo zahtev. V njem je navedeno, kaj bi v zameno, da zadeva ne bi prišla v javnost.

Ampak gospod je izzval nasprotni učinek. Torej ne, od mene ne bo dobil niti centa.

Te obtožbe so tako odvratne. Kdorkoli bi to počel z mladoletno osebo, bi moral biti v zaporu. Žrtve zaslužijo pravico. A zdi se, da ima ta odvetnika, preveril sem ga, rad teatralnost.«

»Pojma nimam, gospod Buzbee, kako ste postali tako obupani, ampak poznam ljudi vaše vrste in pripravljen sem se jim zoperstaviti.

Trdite, da ste marinec? Marinci so znani po pogumu, vi pa ne premorete ne časti ne dostojanstva. Brezpogojno podpiram vse žrtve po svetu, ki morajo gledati, kako na njihovih življenjskih tragedijah poskuša nekdo zaslužiti,« je sporočil glasbenik.

Dodal je še, da je Buzbee, ki zastopa več kot sto domnevnih žrtev Seana Diddyja Combsa, storil ogromno napako, ko je vse slavne vrgel v isti koš in pri tem opozoril na svoj vzpon in uspeh v glasbeni industriji:

»Nisem iz vašega sveta. Jaz sem fant iz Brooklyna, ki je uspel. Mi se ne igramo takšnih igric, imamo zelo stroge kodekse in čast. Ščitimo otroke, vi pa jih, kot je videti, izkoriščate v svojo korist.«

Jay-Z FOTO: Chris Delmas /Afp

»Samo vaša mreža teoretikov zarot bi idiotske trditve, ki ste jih podali proti meni, vzela za resnične.

Veselim se priložnosti, da vam dokažem, da sem drugačen,« je zaključil Jay-Z, ki se je po obtožbah v družbi žene in starejše hčerke pojavil na premieri filma Mustafa: Levji kralj in je vložil zahtevo za razkritje neznanke, ki ga obtožuje spolne zlorabe.

Beyonce, Jay-Z in Blue Ivy na premieri novega dela Levjega kralja. Mario Anzuoni/Reuters

V dokumentu, ki ga je pridobil portal E!Online njegov odvetnik Alex Spiro piše, da Carter spoštljivo zahteva opustitev vseh obtožb proti njemu ali popolno razkritje tožničine identitete, navaja Mail Online.