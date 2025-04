Zgodba, ki je pretresla Italijo: Umorjena je bila zaradi zavrnitve dogovorjene poroke

Ozadje primera Saman Abbas, 18-letnega dekleta pakistanskega porekla, je pretreslo tako Italijo kot širšo mednarodno skupnost. Saman je bila umorjena zaradi zavrnitve dogovorjene poroke. Saman je kot najstnica emigrirala iz Pakistana v italijansko mesto Novellara v severni regiji Emilia-Romagna. Hitro je sprejela zahodne vrednote, vključno z opustitvijo nošenja naglavne rute in zmenki z mladeničem po lastni izbiri. Njena odločitev, da ne bo sledila tradicionalnim družinskim pričakovanjem, je povzročila jezo njenih staršev, ki so želeli, da se poroči z moškim v Pakistanu.

Nazadnje videna živa 30. aprila 2021

Saman je bila nazadnje videna živa 30. aprila 2021. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, kako je hodila s starši. Po navedbah italijanskih preiskovalcev je Saman svojim prijateljem zaupala, da se boji za svoje življenje zaradi zavrnitve dogovorjene poroke. Na žalost so se njeni strahovi uresničili, ko je bila 1. maja 2021 umorjena.

Njeno telo je bilo najdeno šele 18 mesecev pozneje, novembra 2022, v zapuščeni kmetiji v bližini polj, kjer je delal njen oče. Obdukcija je pokazala zlomljeno vratno kost, kar kaže na možnost, da je bila zadavljena. Italijanski tožilci so trdili, da je bila Saman umorjena s sodelovanjem celotne družine. Njeni starši so bili obsojeni na dosmrtno ječo. Samanin stric je bil obsojen na 22 let zapora, dva bratranca pa sta bila prav tako obsojena na dosmrtno ječo.

Primer je postal eden najbolj odmevnih v Italiji v zadnjih letih, saj je izpostavil problematiko častnih umorov in nasilja nad ženskami, ki se upirajo tradicionalnim družinskim vrednotam. Italija je leta 2019 sprejela zakon, ki prisiljevanje v poroko, tudi v tujini, obravnava kot kaznivo dejanje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Za vir smo uporabili: Independent