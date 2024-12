P. Diddy zahvalni dan praznoval za zapahi! Tole je jedel za slavnostno večerjo

Raper P. Diddy, ki trenutno čaka na sojenje v priporu v Metropolitan Detention Center v Brooklynu, je letošnji ameriški praznik zahvalnega dne preživel za rešetkami. Namesto tradicionalnega prazničnega razvajanja je slavni glasbenik okusil praznično večerjo, kakršno ponuja zaporniška kuhinja.

Po navedbah TMZ je zapor pripravil poseben jedilnik za to slavnostno priložnost. Dan so zaporniki začeli z zajtrkom, ki je obsegal sadje, kosmiče, pecivo, košer sladkor in posneto mleko.

Arašidovo maslo in marmelada

Kosilo je bilo nekoliko bolj praznično in vključevalo pečeno puranje meso, tofu s pridihom kislo-pekoče omake, pire krompir,

Aretiran je bil 16. septembra zaradi hudih obtožb o zlorabah. FOTO: Mpnc

mešano zelenjavo, brusnično omako, puranjo omako, kruhke, margarino, praznično pito in pijačo.

Za večerjo so kaznjenci dobili dva sendviča z arašidovim maslom in marmelado, krompirjev čips, polnozrnati kruh, sadje in še eno pijačo. Čeprav meni morda ni na ravni tistega, ki ga je navajen slavni raper, gre za uravnoteženo prehrano, ki naj bi zapornikom zagotavljala vsa potrebna hranila.

Hrana ni slaba

Med običajnimi obroki so zaporniki med tednom jedli jedi, kot so piščančji zrezki s sirom, hamburgerji, piščančji sendviči in ribji sendviči. Vegetarijanci so imeli na voljo prilagojene jedi. Vikend meni je nekoliko odstopal z zajtrkom, ki je vključeval pečena jajca, arašidovo maslo, pečen krompir in sadje, v nedeljo pa so kruh in marmelado nadomestile palačinke.

Raper je bil aretiran 16. septembra zaradi obtožb trgovine z ljudmi, izsiljevanja in transporta oseb za namene prostitucije, kar odločno zanika. Sodnik je že večkrat zavrnil prošnjo za varščino, zato bo Diddy ostal v priporu do začetka sojenja.