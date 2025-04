Za vitkost … nazaj v ravnovesje (Suzy)

Ključ za vzpostavljanje ravnovesja in ohranjanje idealne teže je, da razširimo svojo zavest od nezavednih navad k izbiram, ki temeljijo na samozavedanju, pravi Deepak Chopra. Ob različnih izkušnjah je naš um v enem od treh stanj – nezavednem, zavednem in samozavednem. Prvi dve sta močno razviti, v prvem so možgani sposobni poskrbeti za telo brez posebnega napora, a sta zdravje in dobro počutje tako prepuščena naključju. Spijemo tretjo kavo na dan nezavedno, na avtomatskem pilotu. Če se zavedamo, da segamo po njej, smo v drugem stanju.

Tretje stanje je, če se ob tem vprašamo, kako nam to koristi. Ko si postavljamo vprašanja o svojem vedenju, vidimo širšo sliko in počakamo na odgovore, se odpremo samozavedanju in začutimo sebe. Izstopimo iz vzorcev možganov in navad. Ne le začutimo, da smo jezni, vprašamo se, od kot prihaja jeza ter to spreminjamo. Realnost se spremeni, ko uvedemo v življenje samozavedanje ter prevzemamo nadzor s pomočjo duha. Le to prinaša dolgotrajne spremembe in nas opolnomoči.