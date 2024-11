Pricurljale šokantne fotografije J.Lo in Diddyja iz noči, ko je posilil 13-letno deklico

Odkar so se pojavile obtožbe proti Seanu Diddyju Combsu, so se mnogi spraševali, ali je J.Lo, ki je bila z njim v zvezi, kaj vedela o njegovih sumljivih poslih.

Čeprav je veljalo, da latino diva še vedno ne ve, kaj se dogaja, ko ni bila z reperjem, so se zdaj pojavile nove fotografije, ki na celotno zgodbo mečejo povsem drugačno luč.

Sean Diddy Combs je s spremstvom in skupino deklet predčasno zapustil zabavo, kjer je bil z J.Lo. FOTO: Angela Weiss Afp

Po spletu so začele krožiti fotografije, ki so nastale prav tisto noč, ko je Diddy posilil 13-letnico, na njih pa je videti slavni par, ki se je, kot se je takrat zdelo, prepiral brez razloga. Raper in pevka sta bila fotografiran na afterpartyju v klubu Lotus z drugimi zvezdniki po podelitvi nagrad MTV VMA 7. septembra 2000 v New Yorku.

V obtožnici piše, da je Diddy tisto noč spolno napadel mlado dekle pred dvema neznanima pričama.

Po besedah ​​vira, ki je posnel fotografije prepira raperja in J.Lo, se je vse končalo tako, da je s spremstvom in skupino deklet Diddy predčasno zapustil zabavo.

»Diddy je med strežbo gostom ves čas držal steklenico šampanjca Cristal,« pravi vir. »Vsi so plesali in uživali, a ko se je noč nadaljevala, so napetosti med njim in J.Lo rasle.« Fotografije so jasno prikazale trenutek, ko J.Lo sredi zabave jezno zavpije na svojega takratnega fanta, preden se ta pobere in odide.

Tolažila jo je sestra

Čeprav se je sprva zdelo, da je vse v najlepšem redu, sploh če upoštevamo, da je le nekaj ur pred tem Lopezova prejela nagrado za najboljši plesni video za pesem Waiting for tonight in da bo slavila uspeh tistega večera, so se napetosti stopnjevale, kar je vodilo do dramatičnega spopada sredi praznovanja.

Po vsem skupaj je Lopezovo tolažila njena sestra, ki je bila tudi tam, ostali gostje pa so nejeverno spremljali potek dogodkov.

Mimogrede, čeprav naj bi se samo posilstvo zgodilo v hiši stran od nočnega kluba, je sam čas zaskrbljujoč in postavlja vprašanja o dinamiki razmerja med slavnima zvezdnikoma v času, ki je zdaj v senci resnih obtožb. Par je ostal skupaj še pet mesecev in se februarja 2001 končno razšel.

Mnogi se zdaj resno sprašujejo, ali je morda Lopezova kaj vedela, čeprav ni vključena v tožbe proti reperju, poroča mondo.rs.