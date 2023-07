Razgaljena in naoljena Lidija zažgala splet: »To je preveč za moje krhko srce« (VIDEO)

Ena najbolj vročih Hrvatic, pevka Lidija Bačić, je še enkrat zažgala splet. To pa zato, ker se je posnela v modrčku in petkah.

Pevka sicer slovi kot ena najlepših Splitčank in Hrvatic nasploh, laskavi naziv, pa vedno znova opravičuje s svojimi objavami na družabnih omrežjih. Tako se na tokratnem posnetku zapeljivo sprehaja v oranžnem bikiniju in petkah, medtem ko se je prej namazala z oljem, kar je še poudarilo njene obline in zagorelo polt.

Odzivi sledilcev seveda pričakovani ….

To bi lahko gledal večno, Najlepša ženska na Balkanu, Naša boginja, To je preveč za moje krhko srce, Bomba, je le nekaj navdušenih komentarjev.