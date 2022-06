Zaradi nastopa udarili po Lidiji Bačić: Ne morem zmanjšati svojih oblin

Poznana hrvaška pevka Lidija Bačić in bosanski pevec Fatmir Sulejmani sta na platoju pred katedralo Srca Jezusovega v Sarajevu predstavila pesem Sjaj. Poleg pesmi je pozornost pritegnila obleka znane splitske pevke, čeprav je bila v svoji običajni odrski izdaji, mini obleki z globokim dekoltejem. O dogodku so se razpisali številni bosanski mediji. Mestni svetniki in županja ter nekateri meščani so Lidijin nastop ostro obsodili, saj so mesto dogodka ocenili kot neprimerno. Ozadje katoliške cerkve se jim zdi neprimerno uporabljati kot pop sceno in izkoriščati na tak način kulturno dediščino. Močno pa je zmotila tudi njena seksi edicija, globoko izrezana in prekratka obleka, ki naj ne bi spadala na tak kraj dogodka. Lidija Bačić se je tako odzvala: »Veliko nastopajočih je pelo pred menoj v centru Sarajeva in na istem mestu. Obleka je bila povsem normalna in neškodljiva, a svojih oblin ne morem zmanjšati, zato je pritegnila pozornost. Če bi bil kdo drug, tega ne bi opazili. Gre za javno površino, organizator je poskrbel za dovoljenja, publika je uživala in jaz sem zadovoljna. Če sta moje telo in spolna privlačnost največja težava, sem lahko le srečna. Z veseljem se odzovem na vsako podobno povabilo za nastop v mojem dragem Sarajevu.«

Hrvaška pevka je vedno v seksui opravi. FOTO: Press

Lidiji v bran je stopil tudi, direktor produkcije na sarajevski Hayat televiziji, katera je bila organizator dogodka. »Povzetek škandala, ki so ga sprožili mestni svetniki in na žalost tudi županja, je velika anti reklama za mesto Sarajevo, saj so njihove besede prenesli v svet mnogi mediji. Kdo bo odgovarjal za več milijonsko nastalo škodo mestu Sarajevo? Škodo, ki jo bodo najprej občutili turistični delavci, nato pa desetletja uporabljali kot argument politični nasprotniki države. Ne vidim kaj je tu spornega. Malo prej me je poklicala Lidija in povedala, da enako oblečena hodi pred splitsko katedralo.«