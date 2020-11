Ravnatelj Bradavičarke s terencem čez kolesarja

GETTY IMAGES Ni opazil, da je s terencem kolesarju prevozil nogo. FOTO: John Phillips/Getty Images

Zavarovalnica dvomi

61

tisoč evrov odškodnine zahteva poškodovanec.

Dobitnik šestih nagrad bafta se je zaradi izgubljanja spomina pred petimi leti poslovil od gledaliških desk.

Ljubezen britansko-irskega zvezdnika sirado avtomobilov je dobro znana in dokumentirana, s svojo napadalno vožnjo si je prislužil celo prav posebno mesto v folklori avtomobilistične serije Top Gear. Med dirkanjem s povsem povprečnim avtomobilom srednjega cenovnega razreda pred kamerami priljubljene serije ljubiteljev jeklenih konjičkov je namreč tako močno pritiskal na plin, da bi ga v enem izmed ovinkov skoraj vrglo s proge in obrnilo.A mu je namesto tega oster zavoj uspelo speljati na dveh kolesih, ta ovinek dirkalne steze Top Geara pa še danes zvezdniku v čast imenujejo prav po njem. A to je bilo leta 2002, ko jih je igralec štel 62. Od tedaj je očitno izgubil kar nekaj svojih avtomobilističnih veščin, saj naj bi, ne da bi to sploh opazil, pred tremi leti zapeljal čez kolesarjevo nogo in nesrečnežu pustil trajne poškodbe. Zaradi česar ga je ta zdaj zvlekel na sodišče z zahtevkom za 61.000 evrov odškodnine.Bilo je aprila 2017, ko se je danes 39-letni odvetnik letalske družbes kolesom odpravljal od doma. A še preden bi lahko prišel prav daleč, bilo je skoraj pred domačim pragom, ga je prestrelila bolečina in je zgrmel po tleh. Čez desno nogo mu je namreč zapeljalo terensko vozilo, ob čemer je Clouston izgubil ravnotežje, padel in treščil ob parkirano vozilo. A če je prvi hip morda še mislil, da mu bo krivec za volanom priskočil na pomoč, je brž spoznal svojo zmoto.Avto z ostarelim zvezdnikom za volanom je mirno odpeljal, kot bi se nič ne zgodilo. In se po Gambonovem prepričanju tudi ni, saj menda sploh ni opazil, da je med vožnjo prevozil človeško oviro. »Sir Michael je mirno nadaljeval vožnjo, vse dokler Cloustonu s kričanjem ni uspelo pritegniti njegove pozornosti, ko se je ustavil pri stop znaku na križišču.«Prek zavarovalnice je igralec, ki se ga verjetno najbolj spomnimo po vlogi Albusa Dumbledorja, ravnatelja čarovniške šole Bradavičarke v filmski seriji Harry Potter, sicer priznal odgovornost za prometno nezgodo. So pa zavarovalničarji podvomili o resnosti Cloustonovih poškodb in želijo, da njegove trditve preverijo najrazličnejši zdravniški strokovnjaki. Pred tremi leti poškodovani odvetnik zatrjuje, da si je zlomil gleženj, poškodovane so bile tudi mišice in vezi, za piko na i pa je utrpel psihološke travme. In posledice čuti še danes.»Ima težave, ko mora stati, in pri telesni vadbi. Med kolesarjenjem ga nenehno preganja strah pred vozniki, najsi na motorjih najsi v avtomobilih. Skrbi ga, da ta bojazen nikoli ne bo izginila in ga bo spremljala vse življenje,« je zapisano v sodnih spisih. Kako se bo dramica razpletla, bomo videli.