Raperjeva glava vredna 20 milijonov

Rad je v središču pozornosti. FOTO: Tabatha Fireman/Getty Images

Diamant bi lahko vgradil v prstan, a je pevca skrbelo, da bi ga tako izgubil.

Če si je kdo govoril, da so zvezdniki kot mi vsi, zgolj z nekaj več zelenci na banki, se je motil. Tako zdaj dokazuje ameriški raper, odločen, da samega sebe spremeni v diamant.»Brez pretiravanja, poskušam se spremeniti v diamant,« je čivknil zvezdnik, ki si je dal sredi čela kirurško vsaditi velikanski rožnati diamant. Kljub temu da se mu je po operaciji izpod diamanta vlila kri, in je bil za nekaj trenutkov prepričan, da si ga bo moral odstraniti, če ne želi umreti. »Zdaj sem dobro. Lepota pač pomeni tudi bolečino.«Na svetovno glasbeno sceno si je pot začel utirati pred petimi leti, že dve leti pozneje, 2018., pa se je kot najboljši novi umetnik na sceni že znašel med grammyjevskimi nominiranci. Čeprav ni bila le glasba tista, s katero je opozarjal nase, pozornost je že od začetka vzbujal tudi z vrsto tatujev in pirsingov, s katerimi si krasi obraz. A če so bile te lepotne prakse spočetka še dokaj diskretne, je zdaj šel v skrajnost. Sredi čela se mu po novem namreč lesketa 10 ali celo 11 karatov težek rožnati diamant, katerega vrednost naj bi se vrtela okoli 20 milijonov evrov.»Odplačujem ga že od leta 2017, tako dragocen je,« je priznal glasbenik, ki se je v drag kamen zaljubil na prvi pogled. Bil je prvi rožnati diamant, ki ga je kdaj videl, v trenutku pa je vedel, da ga želi in mora imeti. Četudi ga je – tako je čivknil – stal več kot vsi njegovi avtomobili in hiša skupaj. A brez skrbi, dragotino sredi glave je že zavaroval. Čeprav bodo milijoni, ki jih je vložil v nenavadni pirsing, verjetno njegova najmanjša skrb, če mu ga bo kdo poskušal ukrasti.