Iz revščine v milijone: neverjetne in navdihujoče poti zvezdnikov do bogastva

Nekateri svetovni zvezdniki so že v svoji mladosti živeli na veliki nogi, saj so bili njihovi starši premožni. Obstaja pa tudi kar nekaj zvezdnikov, ki so v mladosti živeli v velikem pomanjkanju. Spletna stran 24sata.hr je razkrila zgodbe nekaj takšnih, ki so se iz revščine dokopali do bogastva. Ti zvezdniki so lahko marsikomu v navdih, saj tudi v težkih časih niso obupali.

Stallona vrgli iz stanovanja

Sylvestra Stallona so v času, ko še ni bil filmski zvezdnik, vrgli iz stanovanja, ker ni plačal najemnine. Tako je moral tri tedne preživeti na eni izmed avtobusnih postaj v New Yorku. Kasneje mu je v filmskem svetu uspel veliki met. Postal je eden najbolj znanih filmskih obrazov osemdesetih in devetdesetih let, zelo uspešen pa je še danes.

Stallone je v svoji karieri odigral ogromno filmskih vlog. FOTO: Lucas Jackson Reuters Pictures

Jim Carrey je v svoji mladosti ostal brez doma. To se je zgodilo, ker je njegov oče izgubil službo. Takrat so morali spati v kombiju. Igralec se je, da bi pomagal staršem, pri petnajstih letih že zaposlil. Kasneje se je podal v igralski svet in postal odličen komik. Kot je pred časom povedal, je z 28. leti spoznal, da je ustvarjen, da ljudi s smehom odvrne od njihovih skrbi.

Jennifer Lopez že dolgo velja za eno izmed največjih svetovnih glasbenih zvezdnic, ki je močan pečat pustila tudi v filmski industriji. A v mladosti ji ni bilo postlano z rožicami in je bila v nekem času tudi brezdomka. Pred časom je za revijo W razkrila, da ni želela iti na fakulteto, temveč je želela plesati za polni delovni čas. Kot je razkrila, je v nekem obdobju spala na kavču v plesnem studiju in bila brezdomka.

Swank živela v prikolici

Življenje ni prizanašalo niti igralki Hillary Swank. Med svojo mladostjo je morala živeti v prikolici za kampe. Pri 15. letih sta se z mamo odpravili v Los Angeles z namenom, da bi ji uspelo v igralskem svetu. Odhod se je obrestoval, saj je nato postala svetovno znana igralka.

Hilary Swank je v svoji karieri dobila tudi oskarja. FOTO: Gary Hershorn Reuters Pictures

V mlajših letih je bil reven tudi Daniel Craig. V času, ko se je odpravil v London, kjer se je želel naučiti igranja, mu je zelo primanjkovalo denarja. Ko je imel 16 let, je delal po restavracijah, kar pa ni bilo dovolj za dostojno življenje. Tako je v nekem obdobju moral spati pri prijateljih ter na klopcah v parku. Kasneje je svoj igralski talent unovčil in postal eden najslavnejših igralcev modernega časa.