Resnica o vili, ki jo prodajata Affleck in Lopezova: v nakup je privolila, ker …

Jennifer Lopez je pred nedavnim vložila vlogo za ločitev in s tem potrdila večmesečna ugibanja o razhodu slavnega para z ljubkovalnim imenom Bennifer.

On je že našel nov dom in se preselil iz skupnega domovanja v elitni soseski Los Angelesa, ki ga nekdanji par zdaj prodaja za več kot 60 milijonov evrov, tuji mediji pa pišejo, da je bil nakup vile njegova ideja.

»On je predlagal, da bi kupila tako veliko in drago nepremičnino, Jennifer naredila kompromis in privolila,« vire navaja People.

Iz velike vile se seli tudi Lopezova. FOTO: Profimedia

In zakaj je privolila v nakup?

»Strinjala se je zaradi ogromnega prostora, kjer sta lahko živeli obe družini. V vili so bazen, zasebni kino in ima dva ločena vhoda,« je še pojasnil vir in dejal, da ni nobenega dvoma, da je ona vedno na prvo mesto postavljala dobrobit otrok.

Vilo je par za 54 milijonov evrov kupil maja lani, julija letos jo je začel prodajati, mesec kasneje je bila na sodišče vložena vloga za razvezo.

Ogromna ultramoderna nepremičnina še ni našla novega lastnika, glede na vir pa Jennifer nikoli ni bila preveč navdušena nad njo, saj ima raje kot minimalistično in hladno opremo razkošnejši romantični, mediteranski slog.

Domovanja, ki bi nadomestilo družinski vilo, še ni našla, je pa bila opažena na ogledu dveh nepremičnin na Beverly Hillsu.