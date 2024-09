Kaj je osrečilo Jennifer Lopez

Filmski festival v Torontu, ki bo trajal še do 15. septembra, je za Jennifer Lopez kot naročen. Kmalu potem, ko se je uradno začela njena ločitev od moža Bena Afflecka, je namreč tam blestela na premieri filma režiserja Williama Goldenberga Unstoppable in je, kot je za People povedal vir, bila srečna, da je bila znova v središču pozornosti zaradi dela.

»Dovolj ima tega, da se o njej govori le v povezavi z njenim zasebnim življenjem. Festival ji je dal nov zanos, ker je vso pozornost preusmeril na njeno delo.«

Lopezova v filmu igra Judy, mamo rokoborca Anthonyja Roblesa, ki se je rodil z eno nogo in leta 2011 za univerzo Arizona osvoji nacionalno prvenstvo.

Premere se je udeležil tudi Matt Damon, eden od producentov filma, ni pa bilo v Torontu prav tako producenta Bena Afflecka. Znano je, da sta igralca najboljša prijatelja, zato so veliko pozornosti vzbudile fotografije zasebnega pogovora med Mattom in Jen.

A kot piše The Mirror, Matt nikakor ne zapušča ekipe Ben in je Jennifer takoj dejal, da je vesel, da je dobro in da je prišla na premiero, a ji je hkrati dal jasno vedeti, da njegov najboljši prijatelj ne bo tema njunega pogovora.

Vir je za People povedal še, da je Jennifer uživala na premieri:

Z najboljšim prijateljem Bena Afflecka je Jennifer Lopez sodelovala pri nastajanju novega filma. FOTO: Profimedia

»Zdi se veliko srečnejša, kot je bila še pred nekaj tedni. Še naprej išče nov dom zase in za otroka. A se ji ne mudi nikamor.«

Za People je igralka dan po premieri filma, kjer je njen lik v nezdravem zakonu, povedala:

»Ženske, ki so mame, in vstopijo v razmerje, se včasih znajdejo v nezdravi dinamiki, a rad imaš to osebo, mar ti je zanjo.

To je zapletena dinamika v življenju, ki jo zelo dobro razumem,« je dejala in zaupala, da ji je bilo včasih na snemanju težko prav zaradi podobnosti z dogajanjem doma.