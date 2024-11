Princesin sin aretiran še četrtič, tokrat zaradi posilstva

Norveška kraljeva družina letos preživlja težke čase, v glavnem po zaslugi prestolonaslednikovega pastorka 27-letnega Mariusa Borga Hoibyja. Tega so v ponedeljek zvečer aretirali že četrtič v prav toliko mesecih, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja posilstva »osebe, ki ni pri zavesti, ali se iz drugih razlogov ne more upreti napadu«, so sporočili policisti. Iz palače se na zadnjo v vesti aretacij še niso odzvali.

Marius se je v rokah policistov prvič znašel avgusta po tem, ko ga je prijavila bivša partnerka, ki da jo je napadel v stanovanju, jo poškodoval ter stanovanje povsem razdejal. Takrat so mu tudi izrekli ukrep prepovedi približevanja, ki pa ga ni upošteval in septembra se je tako še dvakrat našel v policijskem pridržanju.

Zgodilo se je v začetku leta

Tokratno kaznivo dejanje naj bi se zgodilo v začetku leta, policisti pa so zanj izvedeli med preiskavo Mariusovega avgustovskega nasilnega obnašanja. Tožilec Andreas Kruszewski je ob tem dejal, da naj bi sin norveške princese Mette-Marit, ki se ji je rodil v kratki zvezi z nekdanjim kaznjencem, žensko, staro med 20 in 25 let napadel in posilil v Oslu.

Če je težavnemu mladcu po prvi aretaciji na pomoč priskočila mama, mu poiskala odvetnika ter mu v eni od hiš, ki so v lasti kraljeve družine, ponudila zatočišče, pa se bo tokrat Marius najverjetneje moral znajti sam. Od njegovih septembrskih aretacij dalje namreč nima več vstopa v palačo, kjer bivata njegova mama in očim, bodoči norveški kralj Haakon, prav tako ni več dobrodošel v nobeni drugi nepremičnini, ki je v lasti kraljevih.