Oglasila se je nekdanja punca sina norveške princese. »Ne bom molčala, takoj ga je treba ustaviti«

Norveško kraljevo družino že nekaj dni pretresa škandal glede pastorka bodočega kralja. Marius Borg Høiby (27), sin princese Mette-Marit, je pred dnevi končal v priporu zaradi incidenta v stanovanju v glavnem mestu države Oslo. Norveški mediji poročajo, da je Mariusa prijavila 20-letnica, ki jo je psihično in fizično napadel, zaradi pretresa možganov pa so jo hospitalizirali.

Zdaj pa se je oglasila ena od njegovih nekdanjih deklet, Juliane Snekkestad (29), ki je bila nekoč Playboyev model. Izjavila je, da jo je Marius psihično in fizično zlorabljal, medtem ko sta bila v zvezi, vse pa je objavila na svojem Instagram profilu v obliki Instagram Stories.

»Zadnji dnevi so bili čudni in boleči. V zadnjem tednu sem prejela številne telefonske klice in sporočila v zvezi z bivšim partnerjem. Najprej bi rada povedala, da so moje misli s tistimi, ki jih ta primer prizadene. Čeprav so za to vedeli najožja družina in prijatelji, sem se odločila, da ne bom več tiho, ker res ne morem biti več tiho,« je začela Snekkestad.

»In da odgovorim na vaše dvome: da. Prej sem bila tudi izpostavljena njegovemu psihičnemu in fizičnemu nasilju. Psihično nasilje je bilo zame najbolj brutalno. Tega ne delim, ker si želim usmiljenja ali da bi se fokus preusmeril name ... Zgodilo se je že. Tudi njega je treba zdaj ustaviti,« je dodala v nadaljevanju objave.

V zvezi sta bila od leta 2018 do 2022, skupaj pa sta živela v Londonu, kasneje pa na Norveškem, kjer sta kupila hišo.

V stanovanju so našli nož, zapičen v steno

Norveška revija Se og Hør je objavila ekskluzivne fotografije iz stanovanja, kjer se je zgodil omenjeni incident, na fotografijah pa je videti nož, zapičen v steno spalnice, in polomljen lestenec. Ob vsem tem omenjena revija dodaja, da ima policija zvočni posnetek, na katerem Marius deklici grozi, da ji bo zažgal stvari in oblačila, če ne bo ugodila njegovi želji.

Številni mediji na Danskem in Norveškem pa kritizirajo policijsko preiskavo, ki je popolnoma zavita v tančico skrivnosti, na številna vprašanja pa še vedno ni odgovorov. Policija ni komentirala niti preiskave krvi, ki so jo Mariusu opravili po aretaciji in naj bi ga testirali na mamila in narkotike.

Prav tako ni jasno, ali je lokalna policija koga zaslišala v zvezi s tem primerom. Norveški mediji poročajo, da je policija potrdila, da so z Mariusom pred aretacijo, ki se je zgodila v bližnji šoli namesto v družinski hiši, govorili po telefonu in da je vse potekalo mirno in brez drame.

Princesa je prišla v stik z napadenim dekletom

»Bila sta v ljubezenskem razmerju,« je za medije na kratko povedala policijska odvetnica Henriette Taxt Rødstali. To je le potrdilo ugibanja tamkajšnjih medijev, ki menijo, da je Marius napadel svoje dekle, ker je vodja komunikacij kraljeve družine Guri Varpe za norveško TV 2 potrdil, da sta imeli Mette-Marit in dekle »zasebni pogovor«.

»Da, ne želimo iti v podrobnosti, ker je zasebno,« je dejal Varpe.

Spomnimo, Marius je sin norveške princese Mette-Marit, vendar ni del norveške nasledstvene linije, ker je bil rojen, preden se je Mette-Marit poročila s prestolonaslednikom Haakonom. Marius torej nima kraljevih naslovov in redko sodeluje na uradnih kraljevih dogodkih, poroča 24sata.hr.