Prestolonaslednikov pastorek napadel žensko in razdejal stanovanje

Nismo vajeni, da bi z norveškega dvora prihajale novice o zdrahah in škandalih, zato je toliko bolj presenetila vest, da je policija aretirala pastorka prestolonaslednika Haakona. Sedemindvajsetletni Marius Borg Høiby se je za kar 30 ur znašel v samici zaradi nasilnega vedenja, saj naj bi telesno poškodoval žensko in povsem razdejal stanovanje v Oslu. Mlajša ženska, v kakšnem odnosu je s sinom princese Mette-Marit, ni znano, je policijo poklicala po Mariusovem izbruhu jeze, reševalci pa so jo odpeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da hujših poškodb ni utrpela, so jo pa zaradi suma na pretres možganov čez noč zadržali na opazovanju.

Marius se je, potem ko so ga izpustili iz pripora, zatekel k mami, ta se zato ni pridružila možu, ki se je ravno takrat odpravil v Pariz, da bi spremljal nastope norveških ekip na olimpijskih igrah. »Gre za resno zadevo, v katero je vpletena policija. In v naši družini, enako kot v vseh, je pomembno, da si v tako resnih trenutkih stojimo ob strani. Princesa je zato tokrat ostala doma, da stoji ob strani sinu, ki jo potrebuje,« je njeno odsotnost v Parizu komentiral princ Haakon, kaj več o pastorkovem incidentu pa ni želel razkriti, saj meni, da »ni njegovo mesto, da se meša v zadevo, vsaj za zdaj«.

Mette-Marit je bila mama samohranilka, ko je spoznala Haakona. FOTO: Lise Aserud/Afp

Princ Haakon je v Pariz odpotoval sam. FOTO: Phil Noble/Reuters

Marius si je medtem že priskrbel odvetnika, na pomoč je poklical Øyvinda Bratliena, ki pogosto zastopa pomembneže in ima izkušnje tudi z zelo zahtevnimi primeri. »Moj klient je bil aretiran zaradi telesnega napada, kar je po zakonu najblažja oblika nasilja. Ne on in ne jaz nisva bila seznanjena s podrobnostmi primera in obtožb, prav tako moj klient po mojem nasvetu še ni podal zagovora,« je dejal Bratlien, ki je optimističen, da Mariusu ne grozijo hujše sankcije. Za kaznivo dejanje povzročitve telesne poškodbe je sicer na Norveškem zagrožena globa ali zaporna kazen do enega leta.

Bodoči norveški kralj in njegova žena imata še dva otroka. FOTO: Lise Aserud/afp

Marius Borg Høiby se je Mette-Marit rodil v krajšem razmerju z bivšim partnerjem Mortnom Borgom, s katerim se je razšla, preden je spoznala princa Haakona. Ko se je ta zaljubil v Mette-Marit, je nemudoma vzljubil tudi Mariusa in ga vzel za svojega. Norvežani niso dobro sprejeli odločitve, da bo princ oz. njihov bodoči kralj za ženo vzel mamo samohranilko, a zaljubljenca se nista dala in leta 2001 sta stopila pred oltar. V zakonu sta se jima rodila sin in hčerka, ki v nasprotju z Mariusom nosita plemiška naziva princ in princesa.