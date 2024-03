Palača molči: Kate Middleton v središču škandala

Na materinski dan, ki ga v Veliki Britaniji praznujejo tri tedne pred velikonočno nedeljo, se je po dolgem času oglasila Kate Middleton. In sicer je vsem mamam zaželela lep dan s fotografijo, s katere se smeji v družbi svojih otrok.

A po začetnem navdušenju nad potezo princese je okoli fotografije, ki jo je na gradu Windsor posnel princ William, nastal pravi škandal.

Kar štiri fotografske agencije so jo namreč umaknile, saj obstaja velika verjetnost, da posnetek ni pristen.

Prva se je za umik odločila agencija Associated Press, saj, kot so utemeljili odločitev, fotografija ni zadovoljila njihovih meril. Opazili so namreč nedoslednost v položaju leve roke princese Charlotte.

»Ob natančnejšem pregledu se zdi, da je vir s fotografijo manipuliral. Nadomestna ne bo poslana,« so pojasnili.

Nato se je iz enakega razloga za takšen korak odločila agencija Reuters, fotografijo sta umaknili tudi agenciji AFP in Getty images.

PA Media, največja britanska tiskovna agencija, prek katere kraljeva družina redno objavlja uradne informacije, je sporočila, da posnetka ni umaknila s svojih platform, je pa tiskovni predstavnik izjavil, da so se za pojasnila obrnili na palačo Kensington.

Posnetek je objavljen tudi na družabnih omrežjih valižanskega princa in princese, opremljena je z napisom:

»Hvala vsem za lepe želje in podporo v zadnjih dveh mesecih. Vsem želim lep materinski dan.«

Kaj je tako sporno?

Najprej je pozornost pritegnila leva roka princese Charlotte, ki se malo nerodno nadaljuje v rokav. Tudi njeno krilo v pasu je videti, kot da bi bilo neposrečeno obdelano s programom za obdelavo fotografij.

Tretja podrobnost, ki je zbudila pozornost, so njeni lasje na desni rami, četrta pa neujemajoča se zadrga na Katini jopici, piše The Mirror.

Palače se na dogajanje še ni odzvala.