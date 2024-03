Kate objavila prve fotografije po operaciji. So res nove?

Kate Middleton je ponovno pritegnila pozornost nase in svoje zdravstveno stanje, potem ko je na službenem profilu nje in princa ob dnevu žena objavila niz fotografij močnih žensk, ki so lahko vsem v inspiracijo. Težava je v tem, da je objavila njihove skupne fotografije iz preteklih dogodkov. Zdaj oboževalci kraljevske družine ugibajo, da je zdravstveno stanje princese po operaciji abdomna slabše kot so mislili doslej.

Vse objavljene fotografije so po poročanju tujih medijev iz obdobja pred operacijo. Princesa se v javnosti ne bo pojavljala vse do velike noči, so sporočili iz kraljeve palače. Je pa to prva objava fotografij na katerem izmed njenih uradnih profilov vse od njene operacije in vrnitve v Windsor.

Spomnimo, Kate je konec januarja zapustila bolnišnico in se vrnila v Windsor. Princ William je nato začasno odstopil od svoje kraljeve vloge, da bi skrbel zanjo in otroke. Kate je trenutno pod oskrbo kraljevih zdravnikov na londonski kliniki, pri roki pa so predani fizioterapevti s prilagojenim načrtom.

Nedavno se je v medijih pojavila domnevna fotografija Kate v avtu pred palačo, kateri pa številni oporekajo avtentičnost. Po njihovem prepričanju je v avtu sedela dvojnica. Več o tem preberite tukaj.

Ker se princesa že tako dolgo ni pojavila v javnosti, so vzniknile številne teorije zarote, med njimi tudi ta, da je Kate umrla. Več norih teorij preberite tukaj.