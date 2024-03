Prva fotografija Kate Middleton po operaciji razburka: To je njena dvojnica!

Britanska princesa Kate Middleton (42) se je po januarski operaciji trebuha prvič pojavila v javnosti. Od decembra je ni videl nihče, zato so se pojavile številne teorije zarote, med njimi tudi tista, ki trdi, da je umrla.

Zdej so jo fotografi ujeli v objektiv v bližini windsorskega gradu. Kate je sedela na sovoznikovem sedežu, vozila pa je njena mama Carole.

Princesa je nosila sončna očala, fotografije pa so precej nejasne, zato so številni na družbenih omrežjih komentirali, da to sploh ni ona, ampak njena dvojnica.

»Imamo dobesedno boljše slike Plutona. Kako naj verjamem, da je to pravzaprav Kate Middleton?« Se sprašuje eden od uporabnikov omrežja X, njegova objava pa je požela ogromno komentarjev, v katerih so mnogi izrazili strinjanje.

So slabo fotografijo so posneli namerno?

»To ni ona. Ne moreš izgubiti značilnih potez obraza, ki so vidne tudi na daleč,« pravi drugi. »Dvojnica, ne Kate. Zrnato fotografijo so posneli namenoma. Če bi šlo za isto osebo, bi bila fotografija jasna kot beli dan« je dodal.

Spomnimo, da je palača 17. januarja objavila novico, da gre Kate na operacijo, še isti teden pa so odkrili, da kralj Charles boleha za rakom. Princesa je bolnišnico zapustila 29. januarja.

»Waleška princesa se je vrnila v Windsor, kjer bo okrevala po operaciji. Okrevanje gre dobro. Oba s princem bi se rada zahvalila celotni ekipi londonske klinike, še posebej predanim zaposlenim, ki so zagotovili vso potrebno nego,« so sporočili iz Kensingtonske palače.