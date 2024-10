Princesa drugič noseča

Na britanskem dvoru bodo spet zibali. Veselo novico, da pričakuje drugega otroka, je prek Buckinghamske palače sporočila princesa Beatrice.

»Njeno kraljevo visočanstvo princesa Beatrice in gospod Edoardo Mapelli Mozzi navdušeno sporočata, da v začetku pomladi pričakujeta drugega skupnega otroka; bratca ali sestrico za osemletnega Wolfieja in triletno Sienno.

Sienna in Wolfie bosta dobila bratca ali sestrico. FOTO: Hrh Princess Beatrice/Reuters

Njegovo visočanstvo kralj Karel III. je bil z novico seznanjen in obe družini se naraščaja izjemno veselita,« se je glasilo uradno sporočilo iz palače, ki pa se je nekoliko razlikovalo od tistega, ki so ga objavili na družbenih omrežjih. Tam so namreč zapisali, da se bo princesina družina povečala »v začetku naslednjega leta«, zato so Britanci in oboževalci kraljevih nekoliko zmedeni glede časa, ko naj bi na svet prijokal novi družinski član. Beatrice je ves ta čas uspešno skrivala rastoči trebuh, zato niti tisti z detektivsko žilico ne morejo ugotoviti, v katerem mesecu nosečnosti bi lahko bila.

Na novico sta se medtem odzvali že princesina mama in sestra, obe namreč komaj čakata, da bosta v naročje stisnili malčka ali malčico. Princesa Eugenie že ima dva otroka, oba sta sinova, mlajši Beatricejin bo torej peti vnuk, Edoardo ima sina iz prejšnje zveze, princa Andrewa in Sarah Ferguson. Ker je Beatrice vladarjeva nečakinja, bo tudi njen drugi otrok po družinskem drevesu precej daleč od prestola, šele 11. bo na vrsti, da zavlada Veliki Britaniji, zato ob rojstvu ne bo prejel plemiškega naziva njeno ali njegovo visočanstvo.