Princa William in Harry odkrila skulpturo pokojne mame (FOTO)

Upodobil tudi kraljico Ian Rank-Broadley je že prej sodeloval s kraljevo družino. Prav on je namreč tisti, ki je ustvaril kraljičin profil, ki od leta 1998 krasi britanske kovance. Veliko njegovih del je razstavljenih v različnih britanskih galerijah in muzejih. »Ian je izjemno nadarjen kipar in prepričana sva, da bo ustvaril primeren in brezčasen spomin na najino mamo,« pa sta odločitev, da za to zahtevno nalogo najameta prav njega, pred leti pojasnila William in Harry.

2,5 metra je visok kip.

Princainsta pozabila na zamere ter združila moči ob odkritju skulpture svoje pokojne mame princese. Izdelal jo je znani britanski kipar, odločil pa se je upodobiti Diano v poznejših letih, tik po ločitvi, ko je postala bolj samozavestna in se je še bolj posvetila dobrodelnosti. Ta del njenega življenja je poudaril z otroki, ki jo obkrožajo, ona pa dva objema čez ramena.»Diana se je dotaknila src mnogih ljudi po svetu in v čast mi je bilo delati s princema pri tem projektu, s katerim sta se želela pokloniti njenemu življenju. Želeli smo ujeti njeno toplino in človečnost ter hkrati pokazati vpliv, ki ga je imela na več generacij ljudi. Upam, da bodo z veseljem prihajali v park in se pred skulpturo spominjali princese in njenega življenja,« je med drugim dejal Rank-Broadley. William in Harry pa sta na dogodku v skupni izjavi med drugim dejala: »Vsak dan si želiva, da bi bila še vedno z nami, in upava, da bo ta kip za vedno spominjal na njeno življenje in zapuščino.«Dva metra in pol visok kip, postavljen v princesinem najljubšem delu parka ob Kensingtonski palači, je bil že dan pozneje na ogled tudi javnosti, a vsi nad njim niso bili navdušeni. Odkritje je bilo za večino sicer zelo čustveno, saj Diane niso in ne bodo pozabili, zato se je ob pogledu nanjo marsikomu utrnila solza, opisali so ga kot dih jemajočega, čudovitega, v ponos Diani in kraljevini. »Mislim, da je videti čudovito. Všeč mi je tudi velikost skulpture ter otroci, ki stojijo ob Diani. Krasno umetniško delo,« je denimo dejala, ki za več britanskih medijev spremlja kraljevo družino.Spet drugi niso bili tako zelo navdušeni, nekdo je denimo opazil, da je kip bolj podoben nekdanji britanski premierki, s čimer se je strinjalo nemalo njegovih rojakov. Podobnost seveda je, ne nazadnje sta imeli zelo podobni pričeski, tudi Dianin način oblačenja se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja spremenil v bolj elegantnega, z ožjimi in daljšimi krili, ki jih je princesa pogosto kombinirala z bluzami. Enak način oblačenja je značilen tudi za Mayevo.