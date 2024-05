Pri sosedih pustošil tornado, meteorologi opozarjajo: Lahko jih nastane še več

V Gradcu se je ob burnem vremenskem dogajanju, ki smo mu bili lahko priča tudi v severovzhodni Sloveniji, pojavil tudi tornado.

Graški gasilci so za lokalni medij 5 minut povedali, da so zaradi tornada morali intervenirati tridesetkrat, a da je šlo večinoma za manjše intervencije, med katerimi so predvsem odstranjevali podrto drevje, tornado pa je poškodoval tudi nekaj streh.

Meteorologi iz Geosphere Austria so potrdili, da je na območju resnično nastal tornado, ter ob tem opozorili, da so razmere ugodne za nastanek še kakšnega. »Zvečer lahko v vzhodni Avstriji nastane še več tornadov,«je za ORF povedal meteorolog.