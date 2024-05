V Bruslju sprožili veliko preiskavo o zasvojljivosti Facebooka in Instagrama za otroke

Evropska unija je sprožila preiskavo družbe Meta, lastnice družbenih platform Facebook in Instagram, da bi ugotovila, ali njeni izdelki ali storitve povzročajo zasvojenost pri otrocih. Evropska komisija je sporočila, da uvaja preiskavo morebitne kršitve zakona o digitalnih storitvah v delu, ki se nanaša na zaščito mladoletnikov.

Obstaja možnost, da Facebook in Instagram izkoriščata slabosti in neizkušenost mladoletnikov ter povzročata odvisniško vedenje, piše v izjavi Komisije, ki napoveduje začetek preiskave. Med drugim bo preverjeno, kako zanesljivi so instrumenti za preverjanje in potrjevanje starosti uporabnika ter ali zadovoljujejo prizadevanja podjetja za zagotavljanje najvišje stopnje zasebnosti in varnosti mladoletnih.

»Nismo prepričani, da je Meta storila dovolj, da bi zagotovila skladnost svojih storitev z obveznostmi zakona glede odprave tveganja negativnih posledic na fizično in duševno zdravje mladih Evropejcev na platformah Facebook in Instagram,« ​​ je dejal komisar Thierry Breton.

»Ne bomo varčevali pri zaščiti naših otrok,« je dodal Breton in dodal, da bo poudarek na zasvojljivem potencialu in »učinku zajčje luknje« pri otroški uporabi omenjenih platform. Pri slednjem gre za dogodek, ko si otrok ogleda škodljive vsebine, po tem pa mu platforma ponudi še več tovrstnih vsebin.