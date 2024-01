S čim sta Meghan Markle in princ Harry razbesnela pokojno kraljico

Kraljevi avtor Robert Hardman v knjigi Kralj Karel III.: Novi kralj, novi dvor (Charles III.: New King, New Court) piše, da je bila kraljica Elizabeta II. jezna kot še nikoli, ko sta princ Harry in Meghan Markle oznanila, da se je strinjala z izbiro imena za njuno hčerko, piše Daily Mail.

Meghan in Harry sta deklico dobila junija 2022 ter povedala, da sta jo poimenovala Lilibet Diana. Lilibet je bilo kraljičino ljubkovalno ime od tedaj, ko je bila še mala deklica.

Za vzdevek je bila zaslužna sama, saj se je z njim predstavljala, dokler kot malčica še ni znala pravilno izgovoriti svojega imena.

Obdržala ga je vse do konca življenja, z njim so jo naslavljali le redki: njena starša kralj Jurij VI. in kraljica mati, njena pokojna sestra princesa Margareta, pokojni mož princ Philip in nekaj najožjih prijateljev.

Ko je dobila pravnukinjo, so se v medijih pojavljale različne informacije glede tega, ali sta jo Harry in Meghan prosila, če bi lahko z njenim vzdevkom poimenovala hčerko.

Za BBC je vir povedal, da tega nista storila, čeprav so drugi mediji navajali drugače.

Tiskovni predstavnik zakoncev Sussex je zatrdil, da par imena ne bi uporabil brez dovoljenja kraljice: »Vojvoda je govoril s prababico, preden sta oznanila ime. V bistvu je bila ona prva od članov družine, ki jih je poklical.

Med pogovorom je izrazil upanje, da se bo strinjala z izbiro njunega imena, s katerim naj bi počastila kraljico. Če se ona ne bi strinjala, bi deklico poimenovala drugače.«

A v svoji knjigi Hardman navaja, da je eden od članov kraljičinega osebja povedal, da monarhinje še nikoli ni videl tako besne kot tedaj, ko sta Sussexa objavila ime in v javnosti dejala, da sta hčerko poimenovala z njeno privolitvijo.

»Palače niso moje, slike niso moje, vse, kar je res moje, je ime, sedaj mi bodo vzeli še to,« naj bi dejala.

»Par je medijem, ki bi trdili, da se kraljica s privolitvijo ni strinjala, zagrozil s tožbami, na koncu se je vse končalo podobno kot po intervjuju z Oprah v smislu: spomini se lahko razlikujejo,« še piše avtor.