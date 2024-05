Počilo pred lokalom, 18-letnik mu je zadal hude poškodbe

V soboto ob 2.37 so na PU Koper obveščeni, da sta se v Hraščah pri Postojni stepla dva moška.

»Po prvih zbranih obvestilih je v lokal prišel 18-letnik, ko se je 31-letnik sprl z drugim gostom lokala. 18-letnik ju je želel razdvojiti, 31-letnik naj bi ga zgrabil in zvlekel pred lokal, 18-letnik pa naj bi ga tam udaril v glavo. Poškodovanega 31-letnika so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da ima hujše poškodbe,« o incidentu pove Anita Leskovec z omenjene policijske uprave.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 214 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 520 klicev. Obravnavali so 31 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 9 z lažjimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, 8 tatvin ter 1 drzno tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 19 intervencij.

Nadaljuje se z zbiranjem obvestil o dogajanju.