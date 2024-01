Britanci besni na princa Harryja: s čim si je to zaslužil?

Začelo se je odštevanje do dne, ko bo princ Harry razglašen za živo legendo letalstva. To nagrado mu bo 19. januarja na Beverly Hillsu podelil prekaljeni pilot in veliki igralec John Travolta.

Harryjeva žena Meghan Markle nedvomno sije od ponosa, angleški mediji pa novice niso sprejeli ravno z navdušenjem.

Še več, sprašujejo se, ali gre morda za prezgodnjo prvoaprilsko šalo oziroma kaj je bilo prirediteljem, da so se tako ugledno nagrado odločili podeliti princu Harryju in kakšen naj bi bil njegov izjemni doprinos k razvoju aeronavtike.

Pobegli princ je sicer res nekoč bil del kraljevih zračnih sil ter je v tej enoti služil v vojski.

Bil je namreč pripadnik britanskih zračnih sil v Afganistanu. Pred 14 leti je po tem, ko je zaključil osemmesečni tečaj za pilota zrakoplova Firefly in helikopterja Squirrel ter zbral 220 ur letenja, prejel odlikovanje Flying Wings (leteča krila).

Poleg tega je bil odlikovan z odličjem za najboljšega kopilota na misijah s helikopterjem Apache, kjer je bil zadolžen za upravljanje raketne opreme teh plovil med poleti. Torej princ Harry še zdaleč ni čisto nevešč letenja.

Je še ustanovitelj in glavni pokrovitelj iger Nepremagljivih, na katerih se v različnih športnih disciplinah pomerijo vojni veterani z vsega sveta in vsako leto potekajo v drugi državi.

So pa kljub temu njegove zasluge za razvoj aeronavtike neprimerljive z, denimo, 93-letnim astronavtom Buzzom Aldrinom, drugim človekom, ki je stopil na Luno kot član posadke Apolla 11, ki bo isti večer nagrajen z enakim naslovom kot princ.

Odzivi na vest so preplavili družbena omrežja, kjer se številni sprašujejo, po čem se Harry razlikuje od drugih pilotov, ki so prav tako kdaj upravljali vojaški helikopter ali druga zračna plovila.

»S čim si je zaslužil to nagrado?« »Posthumno bi si jo zaslužil tudi moj oče, ki je preletel 500 ur v akcijah.« » Princ Harry je morda res legenda, a v nobenem primeru ni legenda letalstva.« »Nagrado si zasluži, kot si Meghan Markle zasluži oskarja,« se glasijo nekateri komentarji.

Na spletu se je pojavila celo peticija, ki od organizatorjev zahteva, naj opustijo to namero, saj si Harry nagrade ne zasluži. Podpisalo jo je že več kot 11.000 ljudi.

A vse to najbrž ne bo od namere odvrnilo organizatorjev, ki jo podeljujejo že od leta 2003 in ne bodo spremenili svoje odločitve, ni pa princ Harry edino znano ime na seznamu.

Med dobitniki v preteklih letih so med drugimi še igralci Tom Cruise, Harrison Ford, Morgan Freeman in podjetnika Jeff Bezos ter Elon Musk, ustanovitelja zasebnih družb za raziskovanje vesolja, ki vključuje tudi vesoljski turizem, piše Mirror.