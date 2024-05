Komentar Gordane Stojilković: Diskriminacija

Pred dnevi sem prejela pismo očeta 15-letne deklice, ki obiskuje 9. razred osnovne šole. V njem navaja, kako je nadomestna učiteljica hčerki, ki je doma pozabila zvezek, rekla, da itak ne bo naredila šole, ker ji ne gre in ker jo bodo starši itak poročili. Ja, prav imate, če ste zastrigli z ušesi: kdo drug razen Romov se poroča pri 15 letih? Deklica je o neprimerni izjavi učiteljice povedala razredniku, a niti ta je menda ni zaščitil, temveč ji dejal, da si je za to sama kriva. Prosim?!

Oče je zato od ravnatelja terjal sestanek z vsemi vpletenimi, ti so svoje besede zanikali, pa vendar, sprašujem se, zakaj bi deklica, ki je po očetovih besedah solidna učenka, sporočala nekaj, kar se ji ni zgodilo. Kaj ima od tega? In to tik pred koncem šolanja? Bolj sem zgrožena nad tem, da so nas polna usta, kako Romi nič ne delajo, kako kradejo, da jih je treba spraviti v šole in službe. Ko pa jih, sledijo polena pod noge.

In najstniki so za nianse izrečenih besed zelo dovzetni, zato težko verjamem, da ti očitki ne držijo. Navsezadnje, kako lahko zanikajo, kaj 15-letna romska deklica čuti, občuti, kako razume besede svojih učiteljev? Po slovenski ustavi imajo Romi poseben položaj in pravice, kot edina država na svetu imamo celo poseben zakon za urejanje položaja Romov. A ta nič ne pomeni, saj kljub temu ostajajo ena bolj diskriminiranih družbenih skupin. Večina je izključena iz socialnega življenja, kar jim preprečuje polno uživanje pravic do izobrazbe, zaposlitve, zdravja, dostojnega stanovanja in tudi do čiste pitne vode. V tem položaju niso po lastni izbiri.

Mi pa v zvezi z Romi papagajsko ponavljamo, češ, najprej se moramo vsi držati pravil. No, pa vprašajte sebe, kje in kako bi živeli, če ti nihče ne bi hotel prodati ali oddati stanovanja? Kako bi se lahko polno vključili v družbo, če te samo zaradi porekla nihče ne bi hotel zaposliti? Kako bi se počutili, če bi vaše otroke samo zaradi porekla usmerili v prilagojeno izobraževanje in bi pozneje imeli slabšo možnost zaposlitve, čeprav bi bili sposobni obiskovati običajen program? Zato se mi zdi prav, da želi oče zaščititi svojo hčerko. Ker nekje je treba potegniti črto.