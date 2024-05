Čustva lahko vodijo v prenajedanje

Prehranjevanje je zadovoljitev fiziološke potrebe po snoveh, ki jih telo potrebuje. A danes ne jemo samo, ko smo lačni, vse prevečkrat z uživanjem manj zdrave hrane v prekomernih količinah tlačimo čustva. Hrana je namreč ena izmed redkih oblik omame, ki je družbeno sprejemljiva in dostopna. Kljub temu pa to prinaša dolgoročne posledice.

Glede na to, katero čustveno stanje nas pelje v prekomerno ješčost, poznamo pet tipov čustvenih jedcev. Prvi je, ker mu je dolgčas in se mu nič ne da. Večeri pred televizorjem so prijaznejši, če jih polepša sladoled. Bi se morali nečesa lotiti, a vam ne diši? Lažje kot soočiti se s težavami in se zaposliti je napasti škatlo piškotov. Vsak ima trenutke, ko se mu nič ne ljubi. Takrat si brez slabe vesti spočijte, da boste pozneje bolj produktivni pri opravljanju naloge. Impulz, ki vam narekuje, da izropajte hladilnik, je krajši od petih sekund. Če se vam uspe upreti želji po hrani, bo kriza minila. Naučite se preusmeriti pozornost.

Pri drugem tipu tek podivja, ko so posamezniki živčni in v stresu. Nenehno grizljanje mastne in sladke hrane jih pomiri, sčasoma pa postajajo po njej utrujeni. Čas je, da se naučijo s stresom spopadati drugače. Poleg tehnik sproščanja lahko pomaga ukvarjanje s športom in družba ljudi, ki jih imajo radi. Če že morajo grizljati, naj jedo sadje in zelenjavo.

Razmislite, kaj vas v resnici žene v prenajedanje. FOTO: Motortion/Getty Images

Tretji tip vodi žalost. Če spadate vanj, jeste, ko imate PMS, je partner zoprn, ste izvedeli žalostno novico ali doživeli nekaj, kar vas je potrlo. Omamni okus prežene potrtost. Pomembno je, da si priznate čustva, se soočite z njimi in načrtujete, kako jih boste lahko odpravili. Nikar se ne smilite sami sebi. Če je situacija kritična, poiščite strokovno pomoč, pogosto pa je dovolj, da težave zaupate sočutni osebi.

Četrti tip je zadovoljen, srečen in sproščen, ko mu ugaja hrana. Takšni so ljudje, ki ne morejo jesti v stresni situaciji. Ko je vzdušje sproščeno, zavore popustijo in veselo jedo. Če družabna situacija tako narekuje, še bolje. Občasno je to sprejemljivo. Ko se začne ponavljati, je treba ukrepati. Sprejmite, da občutek sreče ne bo boljši, če se boste basali. V veselih trenutkih plešite, pojte, veselite se s prijatelji, pojdite na izlet, počnite, kar vas veseli. Misel na hrano bo zbledela.

Zadnji tip iz osamljenosti v hrani išče tolažbo. Se zdi, da se je svet zarotil proti vam, nekoga pogrešate ali si v svoji izolaciji želite družbe? Hrana ne more biti vaša prijateljica, saj v resnici hrepenite po pristnem medosebnem stiku, ne po njej. Pojdite ven, pokličite nekoga, ki ga že dolgo niste slišali, včlanite se v klub ali društvo, poskušajte več komunicirati z ljudmi. Že lahkoten pogovor vas lahko razvedri. Zapomnite si, da ste prijetni in lahko osrečite tudi druge. Poiščite ljudi, ki vam bodo ljubezen vračali.