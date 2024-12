Princ Harry končno prekinil molk: to je zaupal o ločitvi od Meghan Markle

Princ Harry se je na prireditvi New York Timesa v newyorškem Lincoln Centru obregnil ob govorice, ki že lep čas krožijo glede njegovega zakona z Meghan Markle, češ, da ta razpada, piše Express.co.uk.

Tedaj, ko je bil on prisoten na letnem dogodku, ki se osredotoča na ključne teme s področja poslovanja, financ, politike in tehnologije, se je njegova žena mudila na podelitvi nagrad igralca Tylerja Perrya v Los Angelesu, torej sta se vojvoda in vojvodinja kot že velikokrat prej, v javnosti pojavila ločeno, kar je spet spodbudilo špekulacije, da v njunem zakonu škriplje.

O tem so povprašali Harryja, ki je odkrito povedal, kaj je res in kaj ni ter pojasnil, da gre le za klevete.

»Ljudje so navdušeni nad tem, kar počneš. Navdušeni so tudi nad Meghan, ki je trenutno v Kaliforniji. Ti pa si tu. Obstajajo članki o tem in ljudje se sprašujejo, zakaj na dogodke hodita ločeno.

Zakaj ne skupaj,« se je glasilo vprašanje.

Na katerega je vojvoda odgovoril:

»Domnevno sva že desetkrat, 12-krat kupila hišo in se preselila ter se desetkrat, 12- krat ločila. Težko je temu slediti, zato preprosto ignoriraš.

Od otroštva sem o sebi prebiral in slišal zgodbice, ki niso temeljile na resnici. Ne samo o sebi, o članih moje družine, prijateljih, znancih, o vseh mogočih ljudeh.

Ko odraščaš v takšnem okolju, začneš dvomiti o verodostojnosti informacij.«

»Najbolj se mi smilijo spletni troli. Njihova pričakovanja kar rastejo, rastejo, a na koncu se nič ne zgodi.

Takšne osebe se mi resnično smilijo,« je povedal Harry in tako zavrnil namigovanja, da se njegov zakon z nekdanjo igralko bliža koncu.