Kako je Meghan Markle hotela prekositi prijateljico

Pred osmimi meseci je Meghan Markle na instagramu najavila svojo blagovno znamko American Riviera Orchard, piše Daily mail.

Od tedaj vojvodinja svoje oboževalce ohranja v pričakovanju z zelo skopimi informacijami. Podrobnosti blagovne znamke ostajajo skrivnost, do sedaj je znano le, da namerava pod njenim imenom prodajati luksuzne proizvode, od gospodinjskih pripomočkov do marmelad in hrane za hišne ljubljenčke.

Znano je, da je imela Meghan nekoč svoj blog z naslovom The Tig. Tega je osnovala leta 2014 in ga poimenovala po njenem neljubšem vinu Tignanello.

Na njem je pisala o svojih potovanjih, priporočala restavracije, objavljala je recepte, delila nasvete o ličenju in imela intervjuje s slavnimi prijateljicami, med drugimi s teniško zvezdnico Sereno Williams in igralko Priyanko Chopra.

Blog je vodila vse do leta 2017. in ga zaprla potem, ko je v javnost prišla vest, da se sestaja s princem Harryjem.

Navdih zanj je našla pri prijateljici Gwyneth Paltrow in njeni znamki Goop, ki jo je ta oblikovala že leta 2008, kraljeva strokovnjakinja Tina Brown pa je odkrila, da je bila Meghan od nekdaj oboževalka omenjenega brenda in je bila prepričana, da bo s svojim blogom prekosila Gwyneth, ki prodaja različne luksuzne, včasih tudi kontroverzne izdelke, kot je denimo sveča z vonjem vagine.

Meghan Markle je sicer največji karierni uspeh dosegla z igranjem v seriji Nepremagljivi dvojec in njeni kolegi s snemanja so povedali, da je pogosto govorila o spletni strani Goop.

A Tina Brown je prepričana, da se posli dveh nekdanjih igralk ne morejo primerjati.

»Čeprav je Goop pogosto tarča posmeha in tudi resnih kritik, je Gwyneth uspelo prepričati množice in osnovala je skoraj 240 milijonov evrov velik posel.

Tisto, česar The Tig ni imel, so bili luksuzni in včasih tudi bizarni izdelki, ki jih prodaja lastnica znamke Goop. Sveča vonjem vagine se denimo nikoli ne bi znašla na blogu Meghan,« je pojasnila za Daily mail.

Goop je dobro znan po svojih objavah, ki vključujejo tudi sezname priljubljenih spolnih igračk in nasvete, kako bi lahko sledilci izboljšali libido in se bolj zabavali v spalnici.

Timothy Caulfield, profesor zdravstvene politike na univerzi Alberta, je dejal, da Gwyneth svojo stran ohranja živo, hkrati z bizarnimi izdelki ustvarja nemalo zmede.

Prav tako prodaja zanjo ni strast, temveč samo posel, Meghan pa je svoj blog pisala iz osebnih izkušenj in je bil zato veliko bolj osebne narave.

Veliko vprašanje torej je, ali bo Meghan kolegico uspelo prekositi z blagovno znamko, ki je še vedno zavita v tančico skrivnosti.