Ali princa Harryja čaka deportacija? (Suzy)

Princ Harry se je v Združene države Amerike preselil, ko je na ameriškem prestolu sedel Joe Biden. Ta je poskrbel, da so imigrantski papirji, ki jih je vložil skupaj s prošnjo, ostali tajni. Zakaj neki bi koga zanimali? Najbrž nikogar ne bi, če ne bi princ sam poskrbel, da se je dvignil prah zaradi informacij, ki jih je delil v vlogi. The Heritage Foundation, ameriško konzervativno mislišče, namreč že nekaj časa zahteva, naj se informacije razkrijejo, še bolj vztrajno od izdaje Harryjeve avtobiografije Rezerva, v kateri je priznal, da je občasno zlorabljal različne vrste drog.

V ZDA s svojimi projekti še zdaleč nista tako uspešna, kot sta upala.

Dokler je Ameriki vladal Biden, je bil Harry varen, a zdaj, ko se bo v sedlo ponovno zavihtel Donald Trump, mu bolj slabo kaže. Bodoči predsednik namreč že dolga leta trobi, da je Harry izdal kraljico in ne bi smel kar tako preprosto živeti v ZDA, češ da za izdajalce v deželi svobodnih ni prostora. Razkurila ga je tudi Meghan, ki ga je označila za mizogenega in razdiralnega. Če je princ v vlogi 'pozabil' omeniti svojo preteklo vez z mamili, bi ga lahko ujeli na laži in krivi prisegi, če je to priznal in je vseeno prejel dovoljenje za bivanje, bo še toliko huje, saj bi to pomenilo, da so uradniki zamižali na eno ali celo obe očesi. Pri The Heritage Foundation so obljubili, da bodo ponovno tožili Urad za domovinsko varnost Združenih držav Amerike. Septembra je sodišče odločilo, da papirji ostajajo tajni, a zdaj bodo poskusili ponovno.

Američani se jima raje posmehujejo kot zaupajo njunim idejam, tudi v nadaljevanki Družinski človek.

Čeprav je njegova žena Američanka in imata njegova otroka dvojno državljanstvo, se Harryju obetajo težki časi, saj je Trump obljubil, da bo odstranil vse, ki niso zakoniti prišleki. Morda nekaj takšnega par že pričakuje, saj sta nedavno kupila hišo na Portugalskem. Govori se, da razmišljata, da bi se tja preselila za stalno. Nekateri menijo, da bi Trump nazadnje lahko dovolil, da Harry ostane, in s tem naredil uslugo kralju Karlu III., s katerim sta z Melanio menda še vedno v lepih odnosih.