Tetovaža princa Harryja: »V mislih sem imel hrbet ali zadnjico!«

Zamislite si princa Harryja v enem od newyorških studiev za tetovaže, kako sedi na stolu, kjer so se zvrstile že številne zvezde, od Roberta Downeya mlajšega do Scarlett Johansson in Bruca Willisa. Prav to se je zgodilo, piše Daily Mail Online.

Vse se je začelo, ko so organizatorji naslednjih Iger nepremagljivih (Invictus Games, katerih pokrovitelj je princ), ki bodo v Vancouvru in Whistlerju leta 2025 najavili, da bo na otvoritvi nastopil country zvezdnik Jelly Roll.

Nastal je video, posnet med obiskom princa Harryja v New Yorku, ki prikazuje vojvodo, kako sedi v studiu za tetovaže East Side Ink, ki ga obiskujejo številne zvezde.

»Kmalu bo,« je slišati glas, medtem, ko princ sedi na stolu. Nato se pojavi Jelly Roll, usede ob njega, si začne nadevati rokavice in ob tem pripoveduje, da ni mogel verjeti, ko so ga poklicali in mu dejali, da bo v salon prišel vojvoda.

V zaigranem prizoru se princ pretvarja, da tetovaže noče. Glasbenik pa pogojuje svoj nastop na igrah s tem, da si jo omisli tudi Harry.

In to na vrat, čeprav je imel princ, kot je dejal, imel v mislih hrbet ali zadnjico.

»Nihče noče gledati tvoje zadnjice, Harry« pravi glasbenik in stranko potolaži, da je skoraj že kdaj naredil kakšno kožno poslikavo.

Med brnenjem pisala nastaja na Harryjevem vratu tetovaža, ki naj bi bila v čast Iger nepremagljivih, a Jelly je priložnost izkoristil in na prinčev vrat napisal: I AM Jelly Roll (Sem Jelly Roll).

Seveda si princ ni v resnici omislil tatuja, je pa bil zabavni video posnet v namen promocije omenjenih iger vojnih veteranov, ki bodo potekale februarja naslednje leto v Kanadi.