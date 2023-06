Princ Harry je že prvi dan razjezil sodnika. Ali samo taktizira?

Medtem ko se njegov oče sprehaja po zelenih gričih romunske Transilvanije, je princ Harry že drugič v dobrem mesecu sedel na letalo in odpotoval v London. Tam se je včeraj namreč začela glavna obravnava na sojenju zoper skupino britanskih tabloidov, ki jim Harry očita, da so na nezakonite načine zbirali informacije o njem in njegovih bližnjih. Princ je prišel že na predobravnavni narok, s čimer je pokazal, kako zelo pomembna je zanj zadeva, mnogi so prepričani celo, da bi Harry na vsak način rad dosegel spremembo zakona o medijih, saj da so britanski tabloidni novinarji na trenutke agresivni in si dovolijo veliko preveč.

Praznoval rojstni dan

A 38-letnik včeraj ni naredil dobrega vtisa, vsaj ne na sodnika. Čeprav je v Londonu pristal v noči na ponedeljek in bi moral med prvimi pričati, je prek svojih zagovornikov v sodno dvorano poslal zgolj pisno izjavo. »Na urniku je jasno zapisano, da je vojvoda Susseški od danes na vrsti za pričanje in moral bi biti na razpolago. Prav tako me nihče ni obvestil o spremembah,« je nejevoljno pripomnil Timothy Fancourt, ki ga pojasnilo Davida Sherborna, enega od Harryjevih zagovornikov, ni niti malo pomirijo.

Zagovorniki nasprotne strani ne bodo prizanesljivi, o tem smo lahko prepričani.

Sherborne je namreč dejal, da vojvoda na Otok ni mogel pripotovati prej kot v noči na ponedeljek, saj je v nedeljo njegova hči Lilibet praznovala drugi rojstni dan, česar Harry na noben način ni hotel zamuditi. »Vojvoda Susseški bo na voljo za pričanje jutri,« je ob tem zagotovil odvetnik. S potezo je princ razjezil tudi zagovornike tožene stranke, saj so ga nameravali navzkrižno zaslišati, zato si z njegovo pisno izjavo nimajo kaj pomagati, poleg tega jim bo za to ostalo veliko manj časa.

Ne bodo milostni

Mnogi so ob tem prepričani, da je odločitev, da Harry zamudi dan, ko bi moral stopiti na prostor za priče, dobro premišljena taktika, razlog pa prav izognitev navzkrižnemu zaslišanju. »Zagovorniki nasprotne strani ne bodo prizanesljivi, o tem smo lahko prepričani. Zaslišanje ne bo podobno televizijskim intervjujem, v katerih Harry tako rad sodeluje, odvetniki ne bodo prijazni kot Oprah Winfrey. Odvetniki so izkušeni, oborožili so se z vsemi mogočimi dokazi, poznajo tehnike, kako spodkopati kredibilnost posameznika. Običajno gre za travmatično izkušnjo in glede na to, da je vojvoda Susseški precej občutljive narave, bo to zanj zelo neprijetno,« je za BBC dejal tiskovni predstavnik znanih Tim Maltin.

Eden od njegovih odvetnikov David Sherborne je prinesel prinčevo pisno izjavo. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Britanski kraljevi so se do zdaj na vse pretege trudili, da jim ne bi bilo treba na sodišče, saj jih lahko tam zagovorniki sprašujejo marsikaj in hitro se lahko razve kaj, česar si ne bi želeli. Princ Harry je tako denimo prvi član kraljeve družine v 130 letih, ki je sprejel odločitev, da zbere pogum, osebno pride na sodišče ter tam tudi odgovarja na vprašanja. Pred njim je to storil sin kraljice Viktorije, princ Albert Edvard, ki je pozneje postal kralj Edvard VII. Prvič je pričal na sojenju za razveljavitev zakonske zveze dveh rojakov, saj je soprog, ki je ločitev zahteval, svojo ženo in Edvarda obtožil prešuštva. Drugič pa je na prostor za priče sedel na sojenju moškemu, ki ga je razočarani kvartopirec obtožil goljufanja.

Menda naj bi princ na sodišče le prišel danes. FOTO: Hannah Mckay/Reuters