Princ Harry izlil svojo dušo: »En psihiater zame ni dovolj, rabim dva«

Princ Harry dobro ve, kako težko je biti brez podpore, zato svoje izkušnje z veseljem deli z drugimi. »Imam terapevta. Želim si, da bi imel dva,« je dejal 38-letni vojvoda Susseški na nedavnem dogodku Masters of Scale v San Franciscu.

To pa ni prvič, da je Harry javno spregovoril o svojem duševnem zdravju. Maja lani je povedal, kako ga je žena Meghan Markle spodbudila, da poišče terapijo. V dokumentarni seriji The Me You Can't See, ki jo je ustvaril skupaj z Oprah Winfrey, je Harry govoril o tem, da terapija ni bila tema pogovorov v njegovi družini. »Tja sem prišel šele, ko mi je peščica ljudi, ki so mi bili blizu, začela govoriti: 'To ni normalno vedenje, morda bi to moral raziskati ali pa si najti pomoč'. Takoj sem pomislil, pa saj ne potrebujem pomoči,« se spominja v drugi epizodi, v kateri govori tudi o tem, kako so bila njegova pozna dvajseta, natančneje od 28. do 30. leta, »nočna mora«, dnevi, polni tesnobe in izčrpanosti zaradi kraljevih dolžnosti.

V zgodnjih tridesetih je spoznal svojo bodočo ženo, ki ga je navdušila za resnejšo terapijo. »Vedel sem, da bom izgubil to žensko, s katero bi lahko preživel preostanek življenja, če ne bom šel na terapijo in se izboljšal. To je bil zame začetek učenja. Zavedel sem se, da sem živel v mehurčku, v tej družini, v tej ustanovi, bil sem skoraj ujet v miselni proces oziroma način razmišljanja,« je bil iskren princ Harry.