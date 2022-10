Harry naj bi s to lepotico prevaral Meghan: princ je bil očaran, ona pa ga je pustila zaradi ene stvari (FOTO)

Čeprav se princ Harry (38) in Meghan Markle (41) dokaj uspešno upirata vsem govoricam na račun njune ljubezni in svoj zakon varujeta pred »napadi«, naj bi se že od začetka razmerja soočala z vrsto težav in ovir. Vse bolj glasne so namreč govorice, da je vojvoda Susseški svojo sedanjo ženo prevaral z manekenko, kar naj bi močno spremenilo njun odnos. Harry naj bi tako na začetku razmerja z igralko »sedel na dveh stolih«. Namreč, ko je začel razmerje z vojvodinjo Susseško, ki jo je spoznal na »slepem zmenku«, je bil še vedno v razmerju z manekenko Sarah Ann Macklin. In niti slutil ni, da mu bo Meghan popolnoma spremenila življenje in ga ločila od družine.

Princ je lepotico spoznal na zasebni zabavi, Sarah pa ga je takoj očarala s svojim videzom in karizmo. Po tem srečanju ji je Harry pošiljal sporočila, dokler manekenka ni privolila, da se dobi z njim. Njuno romanco je v svoji novi knjigi opisala tudi kraljeva biografinja Angela Levin. Kot je zapisala, je Harry dolgo razmišljal, ali bi nadaljeval zvezo z Meghan Markle ali s Sarah, lepa manekenka pa je bila tista, ki mu je olajšala odločitev iz enega samega razloga. Sarah se je namreč zaradi prinčevih težav z alkoholom odločila umakniti iz njegovega življenja. Manekenka živi urejeno življenje, ne uživa alkohola in tega nikoli ni razumela. Po drugi strani pa Harry ni tip, ki bi se navezal, zato se je njuno razmerje končalo, še preden se je začelo, je povedal manekenkin prijatelj.

Ko se je ta informacija pojavila v javnosti, so bili številni mnenja, da je Meghan »dobila, kar si je zaslužila«, saj se je dolgo časa govorilo, da je ona tista, ki Harryja vara z bivšim fantom, princ pa naj bi vse težje prenašal različna ponižanja na račun žene.