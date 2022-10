Črne napovedi za britansko monarhijo: kralj Karel III. bo abdiciral, Harry zapušča Meghan

Jasnovidec John Hughes iz Birminghama ima nekaj precej mračnih napovedi za kralja Karla III. in britansko kraljevo družino. Razkril je namreč, da bo novi kralj na prestolu zdržal le sedem let, preden bo prepustil krono princu Williamu.

»Mislim, da se bori. Kralj Karel je zaskrbljen zaradi prihodnosti, milijon stvari mu gre po glavi, sprašuje se, ali bo lahko opravil delo,« je dejal Hughes za Birmingham Live. »William bo vlogo prevzel v naslednjih sedmih letih. Vem, da kraljica ni mogla abdicirati, ker ni mogla oditi od vseh travm, veliko je preživela s princem Andrewom in princeso Diano. Karel nikoli ne bo dosegel svoje mame. To je zanj preveč, zato bo prestrukturiral kraljevo družino in na čelo postavil mladega kralja.«

Hughes, ki meni, da je jasnovidnost podedoval od svoje jasnovidne babice, prav tako meni, da je pred princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle trnjeva pot. »Vidim, da se bosta Meghan in Harry v naslednjih dveh letih razšla, vidim, da se tam nekaj dogaja,« pravi. »Vidim, da se Harry vrača nazaj. Ko se bo to zgodilo, mu bo Charles dal novi položaj v kraljevi družini.«

Hughes pa ni edini medij, ki ima mračno napoved za britansko monarhijo. Jasnovidka Jemima Packington, ki napoveduje s pomočjo špargljev in ki je v začetku tega leta napovedala kraljičino smrt, trdi, da sluti novega kralja. »Šparglji tudi nakazujejo, da bo kralj Karel zaradi svoje starosti stopil korak nazaj in Williama postavil za regenta,« je dejala. To naj bi se zgodilo že v naslednjih 12 mesecih.



Kot smo že pisali, pa je temačne čase za angleško krono napovedal tudi Nostradamus, ki naj bi videl, da bo prestol po abdikaciji Karla III. zasedel novi skrivnostni kralj, ki ni princ William ...