Britanci so prepričani, da princa Harryja čaka enaka usoda kot Edvarda VIII.

Vsi vemo, kako je princ Harry ob podpori žene Meghan Markle zavrnil dolžnosti kraljeve družine, zapustil Veliko Britanijo in se odločil za življenje v ZDA. Razlog? Preveč medijskega pritiska, preveč obveznosti ...

Kraljevi biograf Hugo Vickers je prepričan, da se zgodovina ponavlja in da princa Harryja čaka enaka usoda kot Edvarda VIII. Toda kakšna je bila njegova usoda? Edvard VIII. je bil nekdanji angleški kralj, a je leta 1936 abdiciral in se poročil z ameriško ločenko Wallis Simpson. Britanska vlada je temu močno nasprotovala, a Edward se je odločil slediti svojemu srcu. Čeprav nikoli ni priznal, da obžaluje svojo odločitev, biograf trdi, da »nikoli ni videl nikogar s tako žalostnimi očmi« kot jih je imel nekdanji monarh. »Če bi ga zbudili ob 4. uri in ga vprašali, ali kaj obžaluje, bi rekel ne. Če pa bi ga pogledali v oči, bi videli morje žalosti.« Vickers trdi, da se princ Harry zdi prav tako nesrečen kot Edvard VIII., s katerim si princ deli skoraj enako usodo. »Kdo ve, kaj se bo zgodilo z njim. Mislim, da je videti precej nesrečen in obupan.«

Kralj Edvard VIII. in Wallis Simpson med obiskom v Kraljevini Jugoslaviji leta 1936. FOTO: Wikipedia, National Media Museum

Kraljevi biograf je med drugim komentiral tudi novo odločitev Karla III., ki si želi skrčiti monarhijo in s tem racionalizirati stroške. »Ne vem, kako lahko skrči monarhijo, ko pa jih ljudje želijo videti. Kraljica in princ Filip sta imela okoli 2000 organizacij. Trenutna monarhija nima ne princa Andrewa ne princa Harryja. Kdo bo zdaj delal?«

Zdi se, da Britancem prav tako ni všeč novi portret kraljeve družine, na katerem so le štirje člani: kralj Karel III., kraljica soproga Camilla, princ William in princesa Kate. Vsi so po tihem upali, da bo na tem portretu tudi princ Harry, a se to ni zgodilo in bode v oči, piše Daily Mail.