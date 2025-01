Princ Harry in Meghan Markle o strašnem požaru: bosta morala zapustiti dom?

Zakonca Susseška sta pozvala vse, naj ob uničujočih požarih v Kaliforniji nikar ne pozabijo na starejše in invalidne osebe.

Par, ki živi v Montecitu v Kaliforniji, je na svoji spletni strani nanizal povezave do različnih dobrodelnih organizacij, s katerimi je že sodeloval, in prosil sledilce, naj pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč, piše Hello.

»V zadnjih nekaj dneh so požari v južni Kaliforniji uničili soseske in povzročili opustošenje. Prizadeli so ogromno ljudi iz vseh družbenih slojev. Razglašene so izredne razmere.

Če bi radi pomagali, je tu nekaj idej in predlogov, kam se lahko obrnete,« sta Harry in Meghan zapisala na svoji spletni strani Sussex.com.

Poleg tega ljudi spodbujata, naj odprejo vrata tistim, ki so jih prizadeli požari, in naj donirajo ameriškemu Rdečemu križu.

»Če mora prijatelj, član družine ali hišni ljubljenček zapustiti dom in jim lahko ponudite varno zatočišče, vas prosiva, da to storite.

Prav tako preverite, ali potrebujejo starejši ter invalidi pomoč pri evakuaciji. Nekatere družine so ostale brez vsega. Razmislite o doniranju oblačil, otroških igrač in osnovnih potrebščin.

Ameriški Rdeči križ pomaga tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč,« sta dodala.

FOTO: Gene Blevins/Reuters

Dom Harryja in Meghan sicer ni neposredno ogrožen, lahko pa bi zakonca ostala brez elektrike in bi zato bila prisiljena zapustiti dvorec.

Prekinitev napajanja bi namreč lahko vplivala na komunikacijske mreže, kar bi otežilo klicanje pomoči v nujnih primerih.

A očitno ju to ne skrbi, saj sta, kot navaja People, Susseška ponudila svojo podporo in pomoč tistim, ki jih je prizadel požar, in sta odprla vrata svojega doma za prijatelje in znance, ki so jih morali evakuirati.