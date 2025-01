Meghan bo na Netflixu kuhala in vrtnarila (VIDEO)

Razvpita Meghan Markle, igralka in žena britanskega princa Harryja, se vrača na male zaslone. Kot je objavila na družbenih omrežjih, bo namreč 15. januarja na Netflixu začela svojo novo oddajo o življenjskem slogu in kuhanju. »Zelo sem navdušena, da lahko to delim z vami! Upam, da boste uživali v oddaji tako kot jaz pri njenem ustvarjanju,« je zapisala na instagramu.

8 DELOV bo imela nova serija.

Pri kraljevi družini nista dobro zapisana. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Netflix je izdal napovednik za osemdelno serijo Z ljubeznijo, Meghan, v kateri bo zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec delila nasvete o kuhanju, vrtnarjenju, ustvarjanju, aranžiranju cvetja in gostiteljstvu. Njeni gostje v oddaji bodo med drugim priznana kuharska mojstrica Alice Waters, igralka Mindy Kaling in Meghanina dobra prijateljica Abigail Spencer, soigralka iz serije. V napovedniku se na kratko pojavi tudi Harry. »Neizmerno hvaležna za podporo – in zabavo!« je Meghan še zapisala na instagramu. Marca 2024 je sicer lansirala blagovno znamko življenjskega sloga American Riviera Orchard.

Druga serija

Odkar sta se januarja 2020 odpovedala uradnim kraljevim dolžnostim, sta bila vojvoda in vojvodinja Susseška odrezana od kraljevega premoženja, zato sta si morala zagotoviti lastne vire dohodka. Njuno sodelovanje z Netflixom je prineslo že odmevno serijo Harry in Meghan, šestdelni dokumentarec, ki je izšel decembra 2022.

Njuno sodelovanje z Netflixom je prineslo že odmevno serijo Harry in Meghan.

Aprila sta zakonca, ki živita v Kaliforniji, že napovedala Meghanino oddajo o življenjskem slogu ter še eno – serijo o svetu profesionalnega pola. Harry, dolgoletni ljubitelj pola, je projekt navdušeno podprl.

Zakonca si s svojim dokumentarcem v Veliki Britaniji nista naredila usluge. FOTO: Netflix

Še vedno sta odtujena od kraljeve družine, potem ko sta večkrat izpostavila, da je bila Meghan med člani kraljeve družine slabo sprejeta, menda tudi zaradi barve kože. Harry je sicer za kratek čas odpotoval v Združeno kraljestvo na kronanje svojega očeta, kralja Karla III., in še kasneje, ko so kralju diagnosticirali raka. Harry že več mesecev naj ne bi imel stikov niti z bratom Williamom.