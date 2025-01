Meghan Markle žaluje: Potočila sem preveč solza, da bi jih lahko preštela

Vojvodinja Susseška in njena družina sta strti zaradi izgube beagla Guya.

Kot je vojvodinja razkrila v čustveni objavi na družbenih omrežjih, ga bodo gledalci imeli priložnost videti v njeni novi seriji Z ljubeznijo, Meghan, ki se bo 15. januarja predvajala na Netflixu.

Žalostno novico je sledilcem sporočila na instagramu, kjer je kužku namenila čustveno objavo, v kateri se mu zahvaljuje za leta brezpogojne ljubezni.

Na posnetkih, ki jih je objavila ob zapisu, je Guy ob različnih priložnostih: skupaj z Meghan, princem Harryjem in njunima otrokoma, petletnim princem Archiejem ter triletno princeso Lilibet.

»Leta 2015 sem posvojila beagla. Bil je v zavetišču v Kentuckyju in rekli so, da je pred njim le še nekaj dni življenja. Takoj sem se zaljubila vanj. Klicali so ga mali, ker je bil tako majhen in šibek, jaz sem ga poimenovala Guy.

Če ste me spremljali na instagramu, ste ga imeli pogosto priložnost videti. Bil je z mano v blogu The Tig, v Nepremagljivem dvojcu, ko sem se zaročila, nato poročila, ko sem postala mama ... Bil je ob meni v tišini in v kaosu,« je zapisala Marklova.

Dodala je, da je tik pred njenim prihodom v Veliko Britanijo doživel hudo nesrečo, ter se zahvalila veterinarju, ki mu je rešil življenje.

»Tik pred mojo selitvijo v Združeno kraljestvo je doživel hudo nesrečo. Moral je na več operaciji, rekli so mi, da Guy nikoli več ne bo hodil. A veterinar Noel Fitzpatrick je dejal, da si bo opomogel.

S Harryjem sva se vsak večer vozila, da sva ga obiskovala med okrevanjem v Surreyju. Vedno bom hvaležna Noelu in njegovi ekipi,« je še zapisala Meghan in dodala:

»Ko boste Guya videli v moji novi seriji, upam, da boste razumeli, zakaj sem tako potrta. In mislim, da se boste vanj tudi vi malo zaljubili ... Potočila sem preveč solza, da bi jih lahko preštela.«

»Tiste vrste solza, ki te prisilijo, da se odpraviš pod prho z upanjem, da bo tekoča voda na tvojem obrazu poskrbela, da jih ne bo čutiti in se lahko pretvarjaš, da jih ni tam. A so. In to je v redu ...«

je zaključila Meghan na instagramu, kamor se je vrnila pred kratkim in z 1,5 milijona sledilci, med katerimi pa ni njene nekdanje najboljše prijateljice Jessice Mulroney, delila tri objave.

Tisto, kar je mnogo oboževalcev ganilo, so prisrčni glasovi otrok princa Harryja in Meghan Markle, ki jih je slišati na posnetku, kako skupaj z mamo Guyu pojejo pesmico, piše express.co.uk.