Pri sedmih se je zaobljubila princu

Danes deseto obletnico poroke praznujeta butanski kralj Džigme Kesar in njegova lepa izbranka Džetsun Pema, ki se je rodila kot povsem običajna pripadnica najsrečnejšega ljudstva na svetu. Zahodni mediji njuno ljubezensko zgodbo opisujejo kot pravljično, Džetsun pa primerjajo s Pepelko, čeprav je bilo njeno otroštvo veliko bolj idilično. Pema je bila stara komaj sedem let, ko je prvič srečala takrat še princa Kesarja. Njemu je bilo 17 let in že takrat je veljal za enega najbolj postavnih mladeničev v tej himalajski deželici.



Pri sedmih letih se je vanj zaljubila, ko jih je dopolnila 21, ji je obljubil večno zvestobo. FOTO: Triston Yeo/Getty Images

Obljubil ji je, da se bo z njo poročil, ko odraste, pod pogojem, seveda, da bosta takrat oba samska.

Niti mlada Džetsun se ni mogla upreti njegovim čarom. Stopila je do njega, ga pocukala za rokav in izjavila, da bi se rada poročila z njim. Začudeni in nekoliko presenečeni princ jo je vprašal, zakaj, na kar mu je deklica preprosto odgovorila: »Všeč si mi.« Njena otroška iskrenost in preprostost sta princa menda povsem očarali in obljubil ji je, da se bo z njo poročil, ko odraste, pod pogojem, seveda, da bosta takrat oba samska.Mlada Džetsun je obljubo vzela resno. Ker je slišala, da bodočemu kralju že izbirajo ženo, ki mora biti lepa, pametna, elegantna, delavna, prijazna in še mnogo tega, se je ves čas trudila, da bi takšna postala tudi sama. V šoli je stremela za samimi peticami, obiskovala je najboljše šole po svetu, srednjo je zaključila v Indiji, kolidž v Londonu, skrbela je za svoj videz in se ves čas trudila pomagati ljudem.Džigmeja Kesarja ni videla skoraj desetletje, ponovno sta se srečala, ko je Džetsun študirala. Kesar, tedaj že kralj, se ni spomnil, da je to dekle, ki ji je obljubil, da se bo z njo poročil, a ga je mladenka povsem očarala. Tisti trenutek se je odločil, da ne želi nobene druge, in nekaj let pozneje, 13. oktobra 2011, je izpolnil obljubo, ki ji jo je dal, ko je imela komaj sedem let. Par je izjemno srečen, imata dva sinova, starejši je star pet, mlajši eno leto, Butanci pa kralja, njegovo lepo ženo in ljubka otroka naravnost obožujejo.