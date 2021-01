Preživela štiri poskuse atentata

149 centimetrov je merila v višino.

22. januarja pred 120 leti je v 82. letu starosti umrla druga najdlje vladajoča britanska kraljica. Na prestolu je bila 63 let in doslej jo je prehitela le kraljica, ki bo 6. februarja zaznamovala 69 let vladanja. Mnogi so prepričani, da bo letos končno predala prestol sinu, a veliko je tudi tistih, ki menijo, da bo držala obljubo, ki jo je dala kot mladenka, in sicer da bo do smrti služila domovini.Kraljica Viktorija je bila med Britanci izjemno priljubljena, morda tudi zato, ker je bila za svoje čase precej naprednega mišljenja, ona je bila denimo tista, ki je pri rosnih 17 letih zasnubila svojega moža, in ne obratno, zaslužna pa je tudi za mnoge trende, ki so se obdržali vse do današnjih dni. Kljub temu da je znana kot kraljica Viktorija, to ni njeno krstno ime. Rodila se je namreč kot Aleksandrina Viktorija, tako so jo starši poimenovali v čast njenemu krstnemu botru carju. Že kot deklici pa ji je bilo bolj všeč, da so jo klicali Viktorija ali Drina. Kraljica je postala pri 18 letih, ko je zaradi infarkta umrl njen stric in dotedanji kralj, za časa vladanja pa je preživela veliko poskusov atentatov. Prvega že dve leti po kronanju, ko je na njeno kočijo streljal 18-letni, ki so ga na sojenju nato spoznali za neprištevnega. Nanjo so streljali še leta 1842 in 1849, eno leto pozneje jo je nekdanji vojakpo glavi kresnil s palico. Zadnji poskus atentata je leta 1882 zagrešil škotski pesnik, ki je streljal na vlak, na katerem se je peljala kraljica. Tudi njega so pozneje spoznali za neprištevnega.Če ne bi bilo Viktorije, najbrž tudi ne bi krasili božičnih drevesc. Do leta 1848 so to počeli redki, tega leta pa je kraljičin možpred božičem poslal okrašena drevesca vsem šolam in vojašnicam v Windsorju, prav tako se je kraljeva družina fotografirala med okraševanjem enega od njih in ljudje so bili navdušeni. Tudi bele poročne obleke so postale priljubljene zaradi nje. V času, ko je živela Viktorija, so bile namreč v modi poročne obleke vseh mogočih barv, ona pa si je zaželela bele, da bi čudovite vezenine, s katerimi je bila prekrita obleka, čim bolj prišle do izraza. Prav tako je od povabljencev, predvsem žensk, zahtevala, da na poroko ne pridejo oblečene v belo, saj je želela izstopati, kar pri njenih komaj 149 centimetrih višine ni bilo vedno lahko.