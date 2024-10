Pravijo, da so grdi, a naokoli se sprehajajo z najlepšimi ženskami na svetu (FOTO)

Izraz grdo privlačni se nanaša na moške, ki morda ne izpolnjujejo standardnih kriterijev fizične lepote, a so ženskam kljub temu izjemno privlačni. Ti moški imajo pogosto nenavadne poteze obraza in jim ni veliko mar za popolne proporce, a njihovemu šarmu in seksipilnosti ne gre oporekati.

Eden najbolj znanih predstavnikov tega fenomena je Sean Penn zaradi karizme in strasti ga mnoge ženske še vedno vidijo kot seks simbol, čeprav nikoli ni bil klasični lepotec. Njegovo burno zasebno življenje, vključno s poroamai z Madonno in Robin Wright, je še povečalo njegovo zanimivost.

Sean Penn FOTO: Martin Schalk Getty Images

Joaquin Phoenix FOTO: Yara Nardi Reuters

Moški, med njimi Joaquin Phoenix, Sean Penn, Pete Davidson, Adam Driver, Jake Johnson in Vincent Cassel so osvojili nekaj najlepših žensk na svetu in na prvi pogled se ne zdijo fizično privlačni.

Vincent Cassel, nekdanji partner Monice Bellucci, ki z leti postaja vse bolj privlačen, zdaj pričakuje otroka z 29-let mlajšo partnerico Naro Baptisto, poroča informer.rs.

Pete Davidson je tabloide najbolj polnil kot bivši ljubimec Kim Kardashian. FOTO: Osebni Arhiv

Adam Driver FOTO: Mark Blinch Reuters

