Po več kot 20 letih nadaljevanje Gladiatorja

Sredi novembra prihaja v kinodvorane akcijsko-pustolovska drama Gladiator II., nadaljevanje epske sage o moči, spletkah in maščevanju v starem Rimu.

Tako kot prvi del iz leta 2000 je tudi drugega režiral Ridley Scott, scenarij je napisal David Scarpa, zgodbo sta ustvarila Peter Craig in David Scarpa po likih Davida Franzonija. Gladiator II. bo v kinematografe prišel 22. novembra, režiser pa je dejal, da je še bolj nenavaden kot prvi. V glavnih vlogah igrajo Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen in Denzel Washington.

V Gladiatorju II. je Lucij (Paul Mescal) leta po tem, ko je bil priča smrti častitljivega junaka Maksima, ki ga je ubil njegov stric, prisiljen vstopiti v Kolosej, njegov dom so namreč zavzeli tiranski cesarji. Z besom v srcu mora Lucij pogledati v svojo preteklost, da bi našel moč in čast ter vrnil slavo Rima njegovemu ljudstvu.

Connie Nielsen igra Lucilo. FOTO: Cuba Scott

Čeprav je trajalo dobrih 20 let, da je zaživel drugi del filma o gladiatorju, Scott že načrtuje tretjega. Še pred prihodom novega filma v kinematografe je 86-letni režiser za revijo Hollywood Reporter povedal, da ima idejo za še eno nadaljevanje in da ga je za naslednjo zgodbo navdihnil film Boter 2 Francisa Forda Coppole.

Scott je že napovedal tudi tretji film.

Pet oskarjev

Prvi Gladiator je požel izjemen uspeh med kritiki in gledalci. V filmu igrajo Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi, Djimon Hounsou in Richard Harris. Crowe upodablja rimskega generala Maksima Decima Meridija, ki je izdan, ko Komod, ambiciozni sin cesarja Marka Avrelija, umori svojega očeta in zasede prestol. Maksim postane suženj. Kot gladiator se povzpne v areni, odločen maščevati umor svoje družine in cesarja. Scenarij za Gladiatorja so napisali David Franzoni, John Logan in William Nicholson. Navdihnil ga je roman Daniela P. Mannixa iz leta 1958 Those About to Die.

Gladiator je zaslužil 416 milijonov evrov in postal drugi najbolj dobičkonosen film leta 2000. Prejel je pet oskarjev, vključno s tistima za najboljši film in najboljšega glavnega igralca.

Naslednji projekt Ridleyja Scotta bo predvidoma biografski film o skupini Bee Gees, produkcija naj bi se začela prihodnje leto v Londonu in Miamiju.